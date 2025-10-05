Vervanging Rode Duivel zorgt voor polemiek: "Extra reden voor ontslag"

De vervanging van Jorthy Mokio in de 87e minuut tegen Sparta Rotterdam zorgt voor controverse. Hij werd daarbij compleet genegeerd door zijn coach Johnny Heitinga, maar nu heeft de 17-jarige Belg steun gekregen ... van de Ajax-fans. Die keren zich tegen de coach.

Zaterdag tegen Sparta Rotterdam was het de situatie van Jorthy Mokio die voor het meeste reactie zorgde. De jonge Belgische middenvelder van Ajax werd in de 87e minuut vervangen, terwijl zijn team op achterstand stond.

Ondanks de achterstand wisten de Amsterdammers nog een gelijkspel van 3-3 uit de brand te slepen dankzij een dubbele treffer van Wout Weghorst, die de gelijkmaker maakte in de allerlaatste seconden. Mokio had het veld toen net verlaten, zonder een blik te krijgen van zijn coach Johnny Heitinga.

Spanningen tussen Ajax-coach en Mokio? 

Dit gebrek aan gebaar of begroeting zorgde voor ophef op de sociale media. Ajax-supporters zagen dit als een gebrek aan respect jegens hun jonge speler. "Een gebrek aan respect", schreven meerdere fans op X, geschokt door de houding van hun trainer.

Mokio wisselt voorlopig af tussen de bank en invalbeurten. Mokio speelt minder en slaagt er niet in een vaste plek in het team te vinden.

De behandeling van Mokio kan een gevoelig onderwerp worden, vooral als de supporters doorgaan met zijn verdediging. Op dit moment heeft de trainer nog geen verklaring gegeven over de zaak.

