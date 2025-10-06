La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

Javier Tebas heeft nog maar eens uitgehaald naar Manchester City en PSG. De baas van La Liga weigert te zwijgen als het over de financiële boekhouding van topclubs uit de andere topcompetities gaat.

Javier Tebas houdt de financële teugels stevig in handen. Hét meest gekende voorbeeld: FC Barcelona vecht al jarenlang tegen het Spaanse loonplafond, terwijl La Liga er niet milder op wordt.

"Voetbal is een mondiale sport", aldus Javier Tebas in de Spaanse media. "Maar we concurreren niet met gelijke wapens. In Spanje moeten de clubs zich houden aan strikte economische controles."

Manchester City speelt vals sinds de nieuwe eigenaren er zijn

"Rivalen uit de andere Europese landen hebben die controles niet", is de baas van La Liga duidelijk. "Die clubs kunnen onbeperkt geld blijven uitgeven."

Tebas richt de pijlen (nog maar eens) op twee grootmachten. "Het kan gebeuren dat een club één of twee keer op rij verlies laat optekenen. Maar géén tien jaar zoals Manchester City. Die club speelt vals sinds de nieuwe eigenaren er zijn."

PSG heeft al zeven jaar na elkaar een verlies van tweehonderd euro gerapporteerd. Dat mogen we toch niet normaal vinden?

"Voor PSG geldt dat ook", besluit Tebas. "Die club heeft zeven jaar na elkaar een verlies van tweehonderd miljoen euro gerapporteerd. Dat mogen we toch niet normaal vinden?"

"Ondanks alles bewijzen de resultaten dat Spanje het goed doet", slaat Tebas zich op de borst. "We hebben deze eeuw dertig Europese titels meer gewonnen van de Premier League. Sportieve successen zijn niét te koop."