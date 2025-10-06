La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Javier Tebas heeft nog maar eens uitgehaald naar Manchester City en PSG. De baas van La Liga weigert te zwijgen als het over de financiële boekhouding van topclubs uit de andere topcompetities gaat.

Javier Tebas houdt de financële teugels stevig in handen. Hét meest gekende voorbeeld: FC Barcelona vecht al jarenlang tegen het Spaanse loonplafond, terwijl La Liga er niet milder op wordt.

"Voetbal is een mondiale sport", aldus Javier Tebas in de Spaanse media. "Maar we concurreren niet met gelijke wapens. In Spanje moeten de clubs zich houden aan strikte economische controles."

Manchester City speelt vals sinds de nieuwe eigenaren er zijn

Javier Tebas

"Rivalen uit de andere Europese landen hebben die controles niet", is de baas van La Liga duidelijk. "Die clubs kunnen onbeperkt geld blijven uitgeven."

Tebas richt de pijlen (nog maar eens) op twee grootmachten. "Het kan gebeuren dat een club één of twee keer op rij verlies laat optekenen. Maar géén tien jaar zoals Manchester City. Die club speelt vals sinds de nieuwe eigenaren er zijn."

PSG heeft al zeven jaar na elkaar een verlies van tweehonderd euro gerapporteerd. Dat mogen we toch niet normaal vinden?

Javier Tebas

"Voor PSG geldt dat ook", besluit Tebas. "Die club heeft zeven jaar na elkaar een verlies van tweehonderd miljoen euro gerapporteerd. Dat mogen we toch niet normaal vinden?"

"Ondanks alles bewijzen de resultaten dat Spanje het goed doet", slaat Tebas zich op de borst. "We hebben deze eeuw dertig Europese titels meer gewonnen van de Premier League. Sportieve successen zijn niét te koop."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
PSG

Meer nieuws

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

22:00
Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

21:40
Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

21:00
1
Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi Analyse

Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi

20:40
Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger Reactie

Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger

20:15
Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

20:00
'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

20:20
3
Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

19:40
3
OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

19:20
Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
1
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Opinie

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

17:15
2
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

16:52
22
Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

16:40
2
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
5
RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
2
Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

14:30
6
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
4
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
3
Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

12:50
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
3
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
3
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 7
Bournemouth Bournemouth 3-1 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 1-2 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 2-0 West Ham Utd West Ham Utd
Manchester United Manchester United 2-0 Sunderland Sunderland
Chelsea Chelsea 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Newcastle United Newcastle United 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Burnley Burnley
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Brentford Brentford 0-1 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over 'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel' RememberLierse RememberLierse over Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden' aangespoelde aangespoelde over "Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Andreas2962 Andreas2962 over "Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Union SG: 1- 1872 1872 over Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten" stefje stefje over Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker Vital Verheyen Vital Verheyen over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved