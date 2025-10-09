Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

KV Kortrijk slikte afgelopen seizoen een eerste nederlaag van het seizoen tegen leider SK Beveren. Tijdens de interlandpauze komt het met positief nieuws: Cassius Mailula is neergestreken in Kortrijk en kan eindelijk aansluiten.

Ondanks de nederlaag van afgelopen weekend heeft KV Kortrijk een uitstekende eerste maanden gekend in de Challenger Pro League. Na bijna een derde van de competitie staan de West-Vlamingen op de tweede plaats.

Mailula aangekomen bij KVK

En er is nog positief nieuws voor de Kortrijkzanen: Cassius Mailula, de Zuid-Afrikaan die ze vorige maand op huurbasis overnamen, is aangekomen bij Kortrijk. Dat heeft de club zelf laten weten via haar officiële kanalen.

Mailula wordt gehuurd van het Amerikaanse Toronto FC. Kortrijk heeft ook een aankoopoptie afgedwongen. Hij werd eerder al verhuurd aan Wydad Casablanca uit Marokko en scoorde voor dat team op het afgelopen WK voor clubs.

Eerste minuten tegen Jong Gent?

De tweevoudig Zuid-Afrikaans international kan een extra troef worden voor Michiel Jonckheere in hun jacht op promotie. Die begint op zaterdag 18 oktober opnieuw. Dan trekt Kortrijk naar de beloften van KAA Gent in de hoop opnieuw een zege te pakken.

De kans dat Mailula meteen in de basis zal staan in die partij, is eerder klein. Maar mogelijks zit hij wel al in de selectie voor die wedstrijd en kan hij zijn eerste minuten maken voor de West-Vlamingen.