De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

KAA Gent speelde vrijdag 2-2 gelijk tegen FCV Dender, maar het belangrijkste nieuws was de rentree van Max Dean. Na negen maanden blessureleed maakte de Engelsman zijn comeback met meteen een assist.

KAA Gent speelde vrijdag een oefenwedstrijd tegen FCV Dender, in Oostakker. De Buffalo's speelden 2-2 gelijk, maar om de uitslag ging het minder.

Het gaat namelijk vooral over de terugkeer van Max Dean. De Engelsman liep vorig seizoen een enorm zware blessure op: hij scheurde zijn kruisband.

Max Dean is opnieuw fit

Na negen maanden revalideren maakte hij zijn comeback op het veld. Tegen Dender kon hij meteen zijn waarde opnieuw tonen door een assist te geven.

Hij stond 30 minuten op het veld, maar dit zal ongetwijfeld naar meer smaken. Matisse Samoise en Dante Vanzeir speelden niet mee vanwege lichte blessures.

Zorgen om Kadri?

Na nog net geen halfuur spelen werd Abdelkahar Kadri noodgedwongen vervangen na een stevig duel. Ivan Leko zal nu moeten hopen dat de schade bij zijn middenvelder meevalt.