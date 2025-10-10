"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

Marouane Fellaini, die sinds zijn pensioen in Dubai woont, volgt de Rode Duivels nog op de voet. In een interview sprak hij over Rudi Garcia, de nieuwe generatie spelers en de blijvende band met zijn voormalige ploegmaats.

Marouane Fellaini, die twee jaar geleden met pensioen ging, woont tegenwoordig in Dubai, waar hij afstand heeft genomen van de voetbalwereld. De voormalige middenvelder volgt de Champions League nog steeds, evenals de Rode Duivels, die hij 87 keer officieel vertegenwoordigde. In een interview met La Dernière Heure sprak hij over de nieuwe generatie en de start van Rudi Garcia als bondscoach.

"Het is moeilijk om hem te beoordelen, er zijn te weinig wedstrijden geweest om een goed beeld te krijgen. Zijn start was lastig tegen Oekraïne. We zullen het volgende zomer op het WK zien, alleen dan kunnen we het echt weten."

"Ik ben fan van Doku, die een geweldige speler is, en Bakayoko heeft duidelijk iets. Ik vind Maxim De Cuyper ook erg goed. Het was grappig om Diego Moreira bij de Rode Duivels te zien, ik kende hem al van Standard toen hij heel klein was. Hij kan erg goed worden. Lukaku en De Bruyne blijven belangrijk voor de ontwikkeling van het team, net als Tielemans, die een steunpilaar is geworden."

Een sterke band verbindt de Rode Duivels van de gouden generatie

Als belangrijk lid van de zogenaamde gouden generatie van de Rode Duivels heeft Marouane Fellaini nog steeds min of meer regelmatig contact met veel van zijn voormalige teamgenoten. Hij houdt hen op de hoogte en feliciteert de spelers als ze van club veranderen of een goede prestatie leveren.

"We hebben misschien niet meer allemaal regelmatig contact, maar een sterke band verbindt ons voor altijd. Zelfs als we elkaar een jaar niet zien, vinden we elkaar terug en omarmen we elkaar. Ik heb Benteke tijdens zijn vakantie gezien en stuurde enkele berichten, vooral naar Kevin (De Bruyne) toen hij naar Napoli tekende. Ik heb ook contact met Eden (Hazard), die ik drie of vier keer per jaar aan de telefoon heb", besloot hij.

Volg België - Noord-Macedonië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Marouane Fellaini

