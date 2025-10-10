Is Fink dan toch niet zo zeker van zijn positie? 'KRC Genk informeerde naar deze JPL-trainer'

KRC Genk kende een moeizame start van het seizoen en de druk op coach Thorsten Fink nam al toe. Volgens Het Nieuwsblad informeerde KRC Genk al naar Rik De Mil.

Bij KRC Genk liep het dit seizoensbegin écht niet goed. De Limburgers staan momenteel zevende in het klassement, maar hebben toch moeilijkheden. Er werden vermijdbare nederlagen geleden, terwijl het spelbeeld hetzelfde blijft iedere wedstrijd.

Er kwam grote druk te staan op coach Thorsten Fink en zijn troepen, maar wanneer het slecht gaat wordt er toch automatisch naar de trainer gekeken. De Duitser staat nog aan het roer bij Genk, al werd het toch al heet.

'Racing Genk informeerde naar Rik De Mil'

De club lijkt het vertrouwen in Fink te behouden, zeker na de nipte zege tegen Dender. Maar zo zeker blijkt de trainer toch niet te zijn van zijn positie.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Racing Genk enkele weken geleden namelijk geïnformeerd naar de situatie van Rik De Mil. Momenteel ligt die nog onder contract bij Charleroi, terwijl Union SG interesse zou tonen.





In Brussel zal coach Sébastien Pocognoli vertrekken naar AS Monaco, en dat vertrek moet de landskampioen snel opvangen. Of dat met De Mil zal lukken blijft nog maar de vraag.