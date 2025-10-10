Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

België neemt het deze vrijdagavond in Gent op tegen Noord-Macedonië in het kader van de kwalificaties voor het WK 2026. We kijken alvast even in het hoofd van Rudi Garcia en geven de vermoedelijke opstelling prijs voor de Rode Duivels.

Het is stilaan D-day voor de Rode Duivels, die vrijdagavond in Gent tegen Noord-Macedonië zullen spelen voordat ze naar Wales reizen voor twee beslissende wedstrijden met het oog op het WK 2026.

Voor dit eerste duel tegen een team dat België op een gelijkspel hield in Skopje (1-1), zal Rudi Garcia waarschijnlijk trouw blijven aan zijn stijl, ondanks enkele onzekerheden in zijn teamopstelling.

Openda als diepe man, Onana op de bank?

Voor Thibaut Courtois zullen logischerwijs Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate en Maxim De Cuyper de verdediging vormen. Deze vier lijken de favoriete verdediging van de bondscoach te vormen.

Op het middenveld zou de mogelijke afwezigheid van Amadou Onana (en Orel Mangala en Roméo Lavia) kunnen worden gecompenseerd met de terugkeer van het trio Nicolas Raskin, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne, dat in maart veel indruk maakte tegen Oekraïne.





Alle namen op een rijtje bij de Rode Duivels: wie moet in de tribunes plaatsnemen?

Op de flanken zullen Jérémy Doku en Malick Fofana logischerwijs worden gekozen. In de spits is er onzekerheid, maar Loïs Openda zou een nieuwe kans moeten krijgen om zich te bewijzen. Leandro Trossard zou dus plaatsnemen op de bank. Romelu Lukaku ontbreekt uiteraard nog steeds.

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels: Courtois - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Raskin, Vanaken, De Bruyne - Fofana, Doku, Openda.

Bank: Sels, Vandevoordt, Mechele, Seys, Castagne, Vanhoutte, Onana, Witsel, Lukebakio, Saelemaekers, Batshuayi, Trossard.

Senne Lammens blijft voorlopig vierde doelman en valt zo uit de selectie. Hij zal samen met Koni De WInter en de licht geblesseerde Charles De Ketelaere in de tribunes moeten plaatsnemen.