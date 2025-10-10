Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

De aankomende transfer van Sébastien Pocognoli naar AS Monaco, die overigens nog niet officieel is bevestigd, zorgt voor veel discussie. Journalist Daniel Riolo was erg kritisch over hem.

Bij het programma After Foot van RMC liet hij zich bijzonder negatief uit over de Belgische trainer. "We hebben hier te maken met een trainer die de club die hem heeft gelanceerd midden in het seizoen verlaat om naar Monaco te gaan." Opvallend, aangezien coaches gedurende heel het seizoen ontslagen worden, soms zelfs al heel snel.

De Franse journalist is heel duidelijk. "Ik weet dat voetbal modern is, maar als ik supporter van Union Saint-Gilloise was, zou ik ervan walgen. Qua waarden staat het me helemaal niet aan. Midden in het seizoen vind ik het verschrikkelijk."

Pocognoli krijgt er meteen van langs in Frankrijk

Hij begrijpt deze keuze niet. "We gaan hier zwaar op inzetten, want het is een totaal onbegrijpelijke keuze. Monaco neemt afscheid van een trainer met wie het niet meer boterde om een jonge trainer te nemen die één seizoen op het hoogste niveau in België heeft gewerkt."

"Hij blonk er wel uit, aangezien iedereen zijn werk prijst en hij kampioen van België is geworden", merkt hij op. "Maar het is een coach zonder ervaring en ik stel me voor dat men rondom de club een ander profiel had verwacht. Ik zeg niet dat het niet goed is. Het is een gok. Het is een echte gok, terwijl men een keuze had verwacht die meer zekerheid bood. Als ik een speler ben, vraag ik me af wie die kerel is."





"Hij zal overtuigend moeten zijn bij de spelers. En hij komt met slechts één assistent, dus hij zal moeten samenwerken met de anderen die in Monaco zijn gebleven", concludeert hij.