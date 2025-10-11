Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land
Foto: © photonews
Ook de Challenger Pro League ligt dit weekend stil door de interlandpauze. Bij tweedeklasser Beerschot maken ze zich op voor de clash tegen leider Beveren van volgende week vrijdag.

Beerschot heeft het eerste deel van de competitie prima verteerd en staat na acht gespeelde wedstrijden op de derde plaats. Komende vrijdag neemt Beerschot het in eigen huis op tegen SK Beveren in de topper van speeldag 10.

Het team van Mo Messoudi zal er alles aan doen om de historische competitiestart van Beveren, niemand begon ooit met negen competitiezeges aan het seizoen in tweede klasse, een halt toe te roepen.

Kosiah aan het kanon

Vermoedelijk zal Arnold Vula opnieuw in de spits starten bij Beerschot. Maar één van diens concurrenten, Ayouba Kosiah, heeft alvast vertrouwen getankt tijdens de interlandpauze. Hij scoorde namelijk voor Liberia in de met 3-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Namibië.

Het is voor Kosiah zijn derde interlanddoelpunt in twee wedstrijden. Tijdens de vorige internationale onderbreking maakte hij ook al twee doelpunten tegen Malawi. Toch zal die goede vorm van Kosiah Liberia niet richting de wereldbeker schieten, aangezien ze nog steeds derde staan in hun groep.

Geen WK voor Liberia

Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. De vier beste nummers twee gaan richting de playoffs. De voorlopig geplaatsten nummers twee hebben op dit moment minstens 18 punten. Liberia zit aan 14 stuks en kan maximaal op 17 komen. Hij kan wel met vertrouwen terugkeren naar Beerschot en Messoudi met keuzestress opzadelen in de komende weken. Voor de Ratten speelde hij niet meer sinds 12 september.

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

