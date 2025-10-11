SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag
Foto: © photonews

SK Beveren-aanvoerder Laurent Jans kent hele mooie weken met zijn team. De Oost-Vlamingen zijn de fiere, ongeslagen leider in de Challenger Pro League. Met zijn nationale ploeg gaat het wat minder voor Jans.

Negen competitiewedstrijden gespeeld, negen gewonnen. SK Beveren gaat komende vrijdag op zoek naar de dubbele cijfers qua zeges in evenveel wedstrijden. Dan moet het wel zien te winnen op het veld van Beerschot.

Dat wordt zeker geen gemakkelijke opgave. Beerschot staat derde in het Challenger Pro League-klassement en wist zijn laatste vijf competitiewedstrijden te winnen. Het belooft een spannend duel te worden op vrijdagavond.

Maar eerst komen beide teams op adem tijdens de interlandbreak. Terwijl zijn medemaats bij Beveren de conditie onderhouden en een oefenwedstrijd tegen Anderlecht afwerkten, mocht aanvoerder Laurent Jans het met Luxemburg opnemen tegen Duitsland.

Jans weet weer wat verliezen is

Het hoeft niet te verbazen dat Luxemburg redelijk kansloos onderuit ging tegen de Duitsers. Na 21 minuten had de thuisploeg al een dubbele voorsprong te pakken en moest Luxemburg met tien verder na rood voor Carlson.

De partij eindigde uiteindelijk op 4-0. Luxemburg staat na drie wedstrijden op de laatste plaats in kwalificatiegroep A. Het verloor drie keer in een poule met ook nog Noord-Ierland en Slowakije. Maandag nemen ze het op tegen Slowakije, daarna kan Jans zich volledig focussen op de clash tegen Beerschot.

K Beerschot VA
Luxemburg
Laurent Jans

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

