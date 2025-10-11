Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Droef nieuws voor Bart Verhaeghe, de sterke man van Club Brugge. Hij heeft op zaterdag zijn moeder ten grave gedragen. We willen de familie Verhaeghe bij deze ook meteen veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen.

Georges Verhaeghe - de vader van Bart Verhaeghe en zijn broers en zussen - overleed eerder al. Nu is ook de moeder van Bart Verhaeghe overleden.

Odette Vannieuwenborgh, moeder van Bart Verhaeghe, op 95-jarige leeftijd overleden

Odette Vannieuwenborgh werd geboren in Ardooie op 10 juli 1930 en werd dus 95 jaar. Dinsdag overleed ze in Grimbergen, waar op zaterdag ook de uitvaartplechtigheid was

"Dank aan de huisartsenpraktijk De Mier en aan al de medewerkers van het WZC Heilig Hart, in het bijzonder aan het verplegend personeel van afdeling Prinsenbos. Bloemen noch kransen", aldus de familie in de rouwbrief.

Grote familie Bart Verhaeghe neemt afscheid in de Abdijkerk van Grimbergen

Odette Vannieuwenborgh had vijf kinderen, waarvan Bart Verhaeghe de jongste was. De 95-jarige vrouw laat ook veertien kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen achter. De bijzetting op de begraafplaats van Grimbergen vond in intieme familiekring plaats.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om de familie Verhaeghe en iedereen die is aangedaan door het overlijden van Odette Vannieuwenborgh veel sterkte toe te wensen in moeilijke dagen.