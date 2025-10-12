Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hebt u al gehoord van de 'onofficiële' wereldkampioen? Momenteel is Kosovo de ploeg die de titel mag dragen, maar binnen enkele dagen kunnen ze de trofee opnieuw moeten afgeven aan Zweden. Hoe dat precies zit?

Het begon ooit als een grapje van de Schotten in 1967. Toen zij Engeland klopten in een vriendschappelijk duel, noemden ze zich de nieuwe wereldkampioen - omdat Engeland op dat moment wereldkampioen was.

In het begin van de 21e eeuw is er echter echt mee aan de slag gegaan en hebben een aantal mensen de wiskunde gemaakt. Ze zijn begonnen bij de eerste interland in 1873 en hebben zich zo naar onze jaarrekening gewerkt.

De manier waarop gerekend wordt is 'simpel'. Om de onofficiële wereldkampioen te worden, moet je de vorige wereldkampioen verslaan. Bij een gelijkspel blijft alles bij het oude.

Pakt Zweden de titel terug van Kosovo?

Engeland was zo de eerste wereldkampioen na een zege tegen de Schotten. Doorheen de jaren heeft de titel eerst Europa bereikt, maar daarna ook de andere continenten.

De voorbije jaren kwam de titel in Afrika terecht en daarna opnieuw in Europa. De laatste keer dat de titel van land veranderde was een dikke maand geleden. Toen won Kosovo van Zweden. De Zweden kunnen de titel binnen enkele dagen wel opnieuw overnemen als ze winnen van Kosovo.