Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Juventus stapelt de tegenvallende resultaten op en de zorgen in Turijn nemen toe. De Oude Dame speelde al vijf wedstrijden op rij gelijk en de aanval blijft opvallend zwak, wat de supporters begint te verontrusten.

Op het Sportfestival in Trente liet clublegende David Trezeguet zijn teleurstelling blijken. De voormalige spits, symbool van een glorieperiode bij Juventus, riep op tot een gezamenlijke reactie van leiding en spelers.

Volgens hem moet de club weer de mentaliteit terugvinden die hen vroeger zo succesvol maakte.

🇮🇹 David Trezeguet aimerait que la Juventus retrouve son lustre d'antan et surtout le Scudetto qui lui échappe depuis 2020#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/kFVugl9AxS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 10, 2025

Openda in moeilijkheden

Trezeguet wijst met name op de aanvallende aanwinsten van deze zomer. Loïs Openda, geen doelpunt in zes maanden en Jonathan David, nog in de aanpassingsfase, moeten veel meer doen. "Juve moet weer gaan winnen", herinnerde de Franse legende. "Openda en David moeten begrijpen dat de Serie A heel anders is dan wat ze gewend zijn."





Zelfs Dusan Vlahovic ontsnapt niet aan de kritiek. "Hij moet weer zijn kwaliteiten laten zien", hield hij vol, terwijl hij de goede defensieve balans van Igor Tudor prees.

Als de situatie niet verbetert, kan de toekomst moeilijk worden, vooral met de 43 miljoen euro die de club moet betalen om Loïs Openda definitief aan het einde van het seizoen aan te trekken.