STVV neemt afscheid van grote legende

STVV heeft officieel aangekondigd dat de Zuid-tribune op Stayen, jarenlang het kloppend hart van de supportersbeleving, vervangen zal worden. De club neemt in de komende maanden symbolisch afscheid van deze historische plek.

Vergunning voor heropbouw Zuid-tribune

Na een langdurige procedure is de bouwvergunning voor een nieuwe Zuid-tribune toegekend. STVV bevestigt dat hiermee de veiligheid van de bezoekerstribune structureel wordt gewaarborgd. “De nieuwe tribune maakt het mogelijk om bezoekende supporters op een comfortabele en moderne manier te ontvangen”, aldus Sven Menten, manager wedstrijdorganisatie, in een officiële mededeling aan onze redactie. De werken worden afgestemd met infrastructuurbeheerder Stayen.

Tijdens de bouwperiode zullen bezoekende fans tijdelijk verplaatst worden. “Tijdens de bouwperiode zullen de bezoekende supporters tijdelijk plaatsnemen in het rechtergedeelte van Tribune Oost”, verduidelijkt Menten. Er worden duidelijke vakken voorzien, met nadruk op veiligheid en beleving.

Historische waarde voor STVV-supporters

De Zuid-tribune, ook wel bekend als de ‘Jonagold-tribune’, was jarenlang de thuisbasis van de Truiense sfeergroepen. “Voor de bouw van het nieuwe Stayen was dit namelijk de uitvalsbasis van de Truiense sfeermakers”, verklaart brand manager Bert Stas. Hoewel de supporters inmiddels elders in het stadion zijn ondergebracht, blijft de herinnering aan deze tribune levendig.

Tijdens de wedstrijd tegen Beerschot afgelopen seizoen werd de Zuid-tribune nog één keer bemand door STVV-aanhangers. “Het werd een nostalgische avond die menig supporter zich nog lang zal herinneren”, blikt Stas terug. De club erkent de emotionele waarde van deze locatie en wil het afscheid op gepaste wijze vormgeven.

Rondleiding en ceremonie als eerbetoon

STVV voegt een passage door de Zuid-tribune toe aan het vaste parcours van de stadionrondleiding. “Als laatste eerbetoon voegen we de komende maanden een passage door de Zuid-tribune toe aan het vaste parcours van onze stadionrondleiding”, aldus Stas. Daarnaast wordt er een symbolisch afscheidsmoment gepland voor de start van de bouwwerken.

De concrete invulling van deze ceremonie wordt later bekendgemaakt. “We zullen voor de start van de bouwwerken ook een symbolisch afscheidsmoment organiseren”, besluit Stas. Hiermee wil STVV recht doen aan de historische betekenis van de tribune voor de club en haar achterban.