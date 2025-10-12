Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Tijdens het Sportfestival in Trento, georganiseerd door La Gazzetta dello Sport, heeft Zinédine Zidane bevestigd dat hij in de toekomst de Franse nationale ploeg wil leiden. De voormalige wereldkampioen benadrukte dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt.

“Ik ben er zeker van dat ik zal terugkeren als trainer”, liet Zinédine Zidane meteen weten. “In de toekomst, en ik zeg niet dat dit nu gaat gebeuren, wil ik ooit de (Franse) nationale ploeg coachen. We zullen wel zien.”

Real Madrid

De uitspraken werden gedaan in het kader van het Sportfestival, georganiseerd door de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Zidane sprak daar over zijn loopbaan en toekomstvisie, zonder verdere details over gesprekken met de Franse voetbalbond.

Zidane heeft zijn trainerscarrière tijdelijk onderbroken na zijn tweede termijn bij Real Madrid. Hij was actief als hoofdcoach van De Koninklijke tussen 2016 en 2018 en opnieuw van 2019 tot 2021. In die periodes behaalde hij onder meer drie opeenvolgende Champions League-titels (2016, 2017 en 2018) en twee Spaanse landstitels (2017 en 2020).

Mogelijke opvolging van Deschamps

Als speler was Zidane tussen 2001 en 2006 actief bij Real Madrid. Daarvoor speelde hij onder meer bij Juventus en Bordeaux. Met Frankrijk won hij het WK in 1998 en het EK in 2000. Zijn status als voormalig aanvoerder van Les Bleus draagt bij aan de speculaties over een toekomstige rol als bondscoach.

Zidane wordt in de Franse media genoemd als kandidaat om Didier Deschamps op te volgen. Deschamps staat sinds 2012 aan het hoofd van de nationale ploeg en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Volgens La Gazzetta dello Sport zal Deschamps zijn functie neerleggen na het WK van volgend jaar.

Geen uitsluitsel over Juventus

Tijdens het festival kwam ook zijn band met Juventus ter sprake. “Ik als trainer naar Juventus? Ik weet niet waarom dat nooit is gebeurd. Het is een club die ik altijd in mijn hart heb gedragen.” Toch ligt zijn focus momenteel op een rol in de nationale ploeg, zo bevestigde hij tot slot.