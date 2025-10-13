Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Voor Geoffrey Hairemans kon zijn terugkeer naar Royal Antwerp FC niet slechter verlopen. Bij zijn rentree raakte hij meteen ernstig geblesseerd. Nu is er eindelijk wat goed nieuws aan het einde van de tunnel.

Geoffry Hairemans keerde deze zomer terug naar Antwerp na een periode bij KV Mechelen. Hij maakte transfervrij de overstap naar de The Great Old.

Speler Antwerp volop bezig met revalidatie

Bij zijn debuut op de Bosuil tegen Willem II liep het tijdens een vriendschappelijk voorbereidingsduel echter volledig verkeerd. Hij liep een zware kruisbandblessure op.

Eind juli werd hij meteen geopereerd en sindsdien was hij rustig aan het revalideren met oog op zijn toekomst bij Antwerp, waar hij nog tot juni 2027 onder contract ligt.

Geoffrey Hairemans voor het eerst op de loopband

Hairemans is minstens een halfjaar buiten strijd - zelf plakte hij 7 februari 2026 meteen in de agenda, als Antwerp speelt tegen KV Mechelen. Of hij dat weekend gaat halen is nog niet duidelijk, maar een eerste goede stap is alvast gezet.

Tien en een halve week na de blessure heeft hij alvast een eerste keer kunnen lopen. Dat deed hij in de gym op een loopband, is te zien op de stories van zijn Instagram. Het is een nieuwe stap in de revalidatie, die tot op heden volgens schema aan het verlopen is.