Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode bij de Rode Duivels. De middenvelder van Sporting Lokeren, die in zijn hoogdagen uitkwam voor AS Roma, kende op het EK 2016 zijn beste momenten in het nationale shirt.

“Dat was zonder twijfel mijn topperiode bij de nationale ploeg”, vertelt hij bij Sudinfo. “Zeker omdat ik twee jaar eerder, op het WK 2014, er niet bij was. Dat deed pijn. Marc Wilmots koos toen voor jonge spelers als Januzaj en Bakkali, terwijl ik al wekelijks presteerde bij Roma.”

Na dat gemiste WK veranderde alles. “Wilmots besefte dat hij een fout had gemaakt. Hij zette me daarna meteen als titularis in de kwalificatiecampagne voor het EK 2016, en ik heb dat vertrouwen terugbetaald met mijn prestaties. Hij was altijd eerlijk met mij. We hebben elkaar sterker gemaakt", aldus Nainggolan.

Nainggolan zegt nooit problemen te hebben veroorzaakt

Volgens de ex-Rode Duivel liet Wilmots hem ook zichzelf zijn, zowel op als naast het veld. “We hadden een groep vol sterke karakters die durfden te zeggen wat ze dachten. Maar we waren verenigd. In tegenstelling tot wat Roberto Martínez later zei, heb ik nooit problemen veroorzaakt binnen de groep. Ik snap nog steeds niet waar hij dat idee vandaan haalde.”

Diezelfde Martínez besliste in 2018 om Nainggolan niet mee te nemen naar het WK in Rusland. Officieel “om tactische redenen”. Een uitleg die Nainggolan tot op vandaag niet aanvaardt. “Hij zei dat hij me niet kon brengen in de rol die ik bij Roma had, en dat hij bang was dat ik rumoer zou maken als invaller. Dat vond ik respectloos."





Respectloos

"Dat excuus heb ik nooit aanvaard en zal ik ook nooit aanvaarden. Ik had dat gesprek zelfs niet thuis, maar na vijftig minuten rijden, op de luchthaven van Rome. Tien minuten praten, en dat was het. Hij vertrok gewoon.”

Het blijft voor Nainggolan een pijnpunt. “Ik heb veel bereikt in mijn carrière, maar geen WK gespeeld – dat blijft een gemis. Zowel in 2014 als in 2018 had ik erbij moeten zijn. Dat hoofdstuk heb ik nooit helemaal kunnen afsluiten.”

Toch probeert hij vandaag verder te kijken. “Ik ben trots op wat ik heb gedaan bij Roma, bij de Rode Duivels, overal. Maar dat WK? Dat blijft de ene littekenplek in een carrière waar ik anders alleen maar met fierheid op terugkijk.”