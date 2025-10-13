Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies
Foto: © photonews

Thibaut Courtois is het wel gewend om onder druk te presteren. De doelman van Real Madrid weet als geen ander wat het betekent om in een omgeving te werken waar elk verlies meteen groot nieuws is. "Als we een match verliezen, is het meteen crisis bij Real", lachte de nationale doelman.

“Maar naarmate ik ouder geworden ben, kan ik daar beter mee omgaan. Tijdens de match hoeft het niet altijd om druk te gaan, de jonge spelers voelen dat zelf ook wel aan. Als het nodig is, zal ik hen maandagavond wel kalmeren of oppeppen, afhankelijk van de situatie.”

Volgens Courtois heeft België genoeg kwaliteit om het verschil te maken in Wales. “Wij hebben meer kwaliteiten in de ploeg dan Wales, dus moeten we vooral durven te voetballen. Dat wordt cruciaal", klonk het zelfverzekerd. 

Een ander cruciaal element wordt uiteraard de afwerking. Tegen Noord-Macedonië lieten de Rode Duivels te weinig zien in de zone van de waarheid. Courtois kreeg de vraag of hij op training misschien expres een paar ballen liet binnen gaan om de spitsen vertrouwen te geven. “Neen, dat heb ik niet gedaan en dat was ook niet nodig. De afwerking op training was meer dan oké", reageerde hij gevat.

Courtois ziet dat er geen reden is tot paniek

De Real-keeper benadrukte dat het probleem elders lag. “We hebben geen grote kansen verkwanseld. De laatste pass was gewoon te vaak net niet goed genoeg, vooral dat was het probleem", analyseerde hij. 

De Duivels hebben het deze kwalificatiecampagne heel wat moeilijker dan in de vorige edities. “Er zijn bijna geen makkelijke matchen meer. Op enkele mindere ploegen na is het niveau gewoon veel dichter bij elkaar gekomen.”

Toch blijft Courtois optimistisch. “Ik vind dat we in deze kwalificatiereeks goed voetbal brengen. Twee wedstrijden hebben ons punten gekost: in Noord-Macedonië door een late, stomme tegengoal, en vrijdag omdat we het niet afmaakten. Maar tegen Wales heb ik er alle vertrouwen in", besloot de doelman met zijn kenmerkende kalmte.

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

