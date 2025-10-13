Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Foto: © photonews

Thibaut Courtois heeft in Het Nieuwsblad gereageerd op de recente prestaties van de Belgische nationale ploeg. De doelman sprak over de verdedigende stabiliteit, de druk rond de komende wedstrijd tegen Wales en de toekomst van de Belgische keepers.

Courtois stelt vast dat de defensie de laatste wedstrijden solide presteert. “Debast en Theate hebben intussen veel ervaring. Ze leveren goed werk”, aldus de doelman aan de krant. Hij merkt op dat België in de jongste drie duels nauwelijks onder druk werd gezet: Toch verwacht hij tegen Wales een zwaardere test.

Goede coach

De doelman spreekt ook zijn vertrouwen uit in de technische staf. “We hebben een goede trainer. Daar ben ik van overtuigd.” Volgens Courtois zijn er positieve ontwikkelingen binnen de ploeg. “Er komen goede dingen op ons af”, gaat de keeper verder.
Over zijn persoonlijke doelstellingen is Courtois duidelijk. “Ik mik op een clean sheet. Dat is altijd heel plezant. Maar ik win liever met 2-1 dan een 0-0.” Hij verwijst naar een eerdere wedstrijd tegen Wales. “De 4-3 in de vorige match tegen Wales was niet zo leuk. Dat zijn echter maar cijfers, het winnen is het belangrijkste.”

Courtois erkent de druk op het duel tegen Wales. “Er zit druk op de wedstrijd”, stelt hij. Ook bij winst tegen Noord-Macedonië zou die druk volgens hem aanwezig zijn gebleven. “Maar ook als we hadden gewonnen, stond er druk op de ketel.”

Rust bewaren en kansen benutten

De doelman benadrukt het belang van kalmte in de openingsfase. “De eerste 20 minuten verwacht ik veel sfeer”, zegt hij. Hij roept op tot beheerst spel. “We moeten rustig blijven en ons spel vinden.”

Tot slot sprak Courtois over de jonge generatie Belgische keepers. “Het is leuk om een jonge doelman te zien doorbreken,”, aldus de ervaren doelman. Hij noemt de sfeer binnen de keepergroep goed. “De sfeer is goed, zeker met Matz Sels en keeperstrainer Guy Martens.”

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

