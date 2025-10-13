Analyse Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales

Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales
Foto: © photonews

't Is van moeten! De Rode Duivels moéten vanavond een resultaat halen in Wales. Vooral Rudi Garcia moét tonen dat hij via zijn ploeg kan reageren. De Fransman heeft namelijk niet al te veel krediet meer...

Rudi Garcia spartelde afgelopen vrijdag namelijk als een duivel in een wijwatervat. Een reden voor het scoreloze gelijkespel? "Noord-Macedonië veranderde aan de rust het systeem en ging met vier pionnen achteraan voetballen", aldus de bondscoach.

Ja, dus? Het Noord-Macedonische blok bleef even laag staan. Wat maakt het dan ook dat het een vijfmansdefensie of een viermansdefensie is? Garcia scoorde géén punten bij de Belgische voetbalwaarnemers. 

Spelinzicht, vraagteken

Het spelinzicht van de bondscoach wordt al langer in vraag gesteld. De Rode Duivels spelen in een klassieke 4-3-3, zonder enige vorm van verrassing. Dat weten onze tegenstanders ondertussen ook allemaal.

En dus is het aan Garcia en zijn Rode Duivels om vanavond te reageren in Wales. Eén punt is in principe genoeg om het WK veilig te stellen. Maar dat mag niét de insteek zijn. 

Deelname aan WK is absolute minimum

Deelname aan het wereldkampioenschap is voor de Rode Duivels het absolute mininum. En dan heb je geen zin om je hakken vuil te maken aan de rand van de sloot…
 

België
Wales
Rudi Garcia

