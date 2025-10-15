In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

Dinsdag werd een bijzondere dag voor Jérémy Doku. De Rode Duivel blonk tijdens de interlandperiode opnieuw uit tegen Noord-Macedonië en Wales, maar ook naast het veld viel er wat te vieren. De flankspeler van Manchester City stapte namelijk in het huwelijksbootje met Shireen Raymond.

De Rode Duivels speelden 0-0 gelijk tegen Noord-Macedonië en wonnen met 2-4 van Wales deze interlandperiode. Dankzij het gelijkspel geen perfect rapport dus.

Maar wie wel steeds indruk maakte was Jérémy Doku. De vleugelspeler van Manchester City was twee keer de gevaarlijkste man op het veld en zorgde met zijn acties voor spektakel.

Jérémy Doku geeft zijn ja-woord

Hij kon niet voor een doelpunt zorgen, wel voor een assist. Naast het veld scoorde hij wel, een dag na de wedstrijd tegen Wales...

Congrats to Jeremy Doku and Shireen Doku on their marriage! 💍💞💍 pic.twitter.com/GgAxt280en — City Report (@cityreport_) October 14, 2025

Dinsdag stapte hij namelijk het huwelijksbootje in met Shireen Raymond, een Engelse schoonheidsspecialiste. Hij zat al niet op het vliegtuig van de bond, en nu weten we dus met 100% zekerheid waarom.

Enkele maanden geleden vroeg hij Shireen ten huwelijk in Dubai. Op Snapchat werden al trots foto's gedeeld van de ringen.