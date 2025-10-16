Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

De Kielse Ratten zijn nog ongeslagen en draaien bovenin mee in de Challenger Pro League. Beerschot hoopt dit weekend te kunnen bevestigen tegen SK Beveren.

Beerschot degradeerde na één seizoen op het hoogste niveau weer naar de Challenger Pro League. De Kielse Ratten willen nu zo snel mogelijk opnieuw in 1A voetballen. De club miste zijn seizoensstart in ieder geval niet.

"We zijn heel sterk aan het seizoen begonnen", merkt Ryan Sanusi op bij Het Nieuwsblad. "Als je inderdaad zo’n rapport kan voorleggen en nog altijd ongeslagen bent, kan je niet anders concluderen dan dat de flow binnen het elftal goed zit."

Niet verslappen, zeker niet tegen SK Beveren

"Nu is het onze taak om die flow verder te zetten, om zeker niet te verslappen en niet te snel tevreden te zijn met wat we reeds bereikt hebben", gaat de 33-jarige middenvelder verder. "We moeten elkaar blijven pushen voor meer en beter."

"De jongens hebben het goed gedaan en je ziet ook dat we week na week een hechter collectief worden en dat de fans meer en meer achter ons komen te staan. Ik zie dus alleen maar positieve ontwikkelingen."

Beerschot staat momenteel op de derde plaats in de Challenger Pro League met 20 punten. Vrijdagavond komt leider SK Beveren op bezoek, dat zeven punten meer telt. Derrick Tshimanga en Bas Van den Eynden zullen er niet bij zijn, maar aanvoerder Sanusi is er gerust in dat het goed komt. Beerschot kon twee weken lang goed trainen.

"Tijdens de weekenden dat we dan geen wedstrijd hadden hebben we ook voldoende rust kunnen nemen, dus we konden ons eigenlijk geen betere voorbereiding wensen op de cruciale wedstrijden die er nu aan zitten te komen", klinkt het.