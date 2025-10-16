Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

De Kameroense spits Aaron Bibout streek deze zomer neer in Genk na eerdere passages in de Verenigde Staten en Zweden. Met zijn prestaties bij Jong Genk trekt hij de aandacht, maar zijn ambities reiken verder dan de beloftenploeg.

Bibout werd door KRC Genk aangetrokken met het oog op een mogelijke opvolging van Tolu Arokodare. “Ik begrijp de vergelijking. Ik ben groot (1,93 m), kan een bal bijhouden en weet het doel staan. Maar ik heb nog werkpunten”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

En hij weet precies wat die zijn. “Mijn afwerking kan beter, mijn kopspel ook. Met discipline en hard werken kan ik elke dag groeien. De club geeft me vertrouwen. Met een contract tot 2029 krijg ik de kans om mij verder te ontwikkelen.”

Stap in het onbekende

Zijn transfer naar Limburg volgde na een kort verblijf van vier maanden in Zweden. “Ik kon het niet geloven. Ook mijn familie in Kameroen geloofde het niet. Ik kende Genk totaal niet, maar nu weet ik dat het een grote club in België is met een heel goede opleiding. Ik kon niet beter terechtkomen.”

De spits is voorlopig actief bij Jong Genk, waar hij ritme opdoet en zich verder aanpast aan het Belgische voetbal. “Ik raak stilaan helemaal aangepast”, vertelt hij. “De wedstrijden bij Jong Genk helpen me om ritme op te doen. Ik weet dat mijn moment zal komen. Ik wil niet alleen scoren en belangrijk zijn voor Jong Genk, maar op termijn ook voor het eerste elftal.”

Ambitie en vertrouwen

Met een contract tot 2029 en de steun van de clubleiding, lijkt Bibout zich in een stabiele omgeving te bevinden. Zijn traject wordt nauwgezet opgevolgd, met het oog op een mogelijke doorbraak in de A-kern.