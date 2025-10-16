Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Na de interlandbreak van de Rode Duivels gaf Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad zijn visie op de prestaties van Jeremy Doku en de rol van Rudi Garcia in diens ontwikkeling.

Volgens Vanhaezebrouck presteerde Doku opnieuw op hoog niveau. “Doku was weer outstanding”, stelt Vanhaezebrouck meteen in de krant. De analist gaf aan dat Doku meerdere beslissende acties ondernam.

“Hij leverde zeker drie passes die een assist hadden kunnen zijn”, gaat hij verder. Vanhaezebrouck merkte op dat Doku dit niveau al een heel seizoen aanhoudt, zowel bij de nationale ploeg als bij Manchester City.

Doku heeft voorkeur voor rechterflank

Vanhaezebrouck wees op een duidelijke voorkeur van Doku voor de rechterkant van het veld. “Op rechts is hij beter in het geven van assists”, stelde hij. De reden daarvoor ligt volgens hem in het visuele en technische aspect van het spel. “Omdat hij minder naar beneden moet kijken. Het leiden van de bal gaat daar natuurlijker. Waardoor hij meer overzicht behoudt”, voegde Vanhaezebrouck toe.

Bijdrage van Rudi Garcia en staf

Vanhaezebrouck schreef deze vooruitgang toe aan de begeleiding van Doku bij de nationale ploeg. “Dat hij daar geen probleem meer van maakt, is wel de verdienste van Rudi Garcia en zijn staf”, verklaarde hij.

Tot slot verwees Vanhaezebrouck naar de eerdere situatie onder bondscoach Tedesco. “Onder Tedesco speelde Doku niet graag op rechts”, merkte hij op, maar dat is nu verleden tijd. Met het oog op toekomstige prestaties sprak hij de hoop uit. “Laat ons hopen dat hij die lijn kan doortrekken naar het WK.”

België
Hein Vanhaezebrouck
Rudi Garcia
Jérémy Doku

