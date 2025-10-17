Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Bayern München staat dit weekend voor een absolute kraker tegen Borussia Dortmund. Beide teams zijn nog ongeslagen en voeren het klassement aan, maar Kompany maakt zich daar niet druk om.

Bayern München neemt het dit weekend op tegen Borussia Dortmund. Beide ploegen zijn nog ongeslagen en staan op plaats één en twee van het klassement. Bayern telt wel vier punten meer.

Maar die ongeslagen reeks op zich houdt Kompany niet in zijn hoofd. "Dat is voor mij geen ding. We willen gewoon winnen", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws. "Die topmatchen tegen Dortmund lijken wel een eigen mini-bekercompetitie."

"Ik bedoel: het maakt niet uit of je op vijf zeges of nederlagen op rij zit. Je wil gewoon deze keer winnen. Ik wil het niet reduceren tot een 'record' of drie punten. We willen gewoon Dortmund kloppen. Simpel."

"We zijn allebei ongeslagen. Laat ons afwachten hoe dat uitdraait. Ze hadden, net als wij, niet de luxe om veel te veranderen in de voorbereiding door het WK voor clubs. Veel zal dus afhangen van mentaliteit. Dat is één van onze krachten voorlopig, en wellicht ook van Dortmund. We zijn erg gemotiveerd voor 'Der Klassiker' tussen de nummers één en twee", besluit Kompany duidelijk.

Een gehavende verdediging

De Belgische trainer kijkt uit naar de confrontatie, maar zit toch ook met zorgen. Zo kan hij op slechts vier echt fitte verdedigers rekenen, de rest ligt allemaal in de lappenmand. Hij zal dus moeten puzzelen voor zaterdag...

Volg Bayern München - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (18/10).

Vincent Kompany

