Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

Benito Raman is bij KV Mechelen uitgegroeid tot een van de meest bijzondere spelers van de ploeg. Trainer Fred Vanderbiest omschrijft hem als iemand die je moet nemen zoals hij is.

Raman heeft de reputatie nogal eigenwijs te zijn. “Benito is een speciaal geval… maar je moet hem nemen zoals hij is, zonder te proberen hem te veranderen", zegt Vanderbiest bij RTBF.

De band tussen coach en speler is goed. “We zeggen elkaar de dingen en begrijpen elkaar uitstekend. Dat maakt samenwerken gemakkelijk", legt Vanderbiest uit. Die open communicatie helpt volgens hem om het beste uit Raman te halen.

Benito Raman heeft een uitzonderlijke neus voor goals

Fysiek is Raman kwetsbaar, maar dat doet volgens de trainer niets af aan zijn waarde. “Hij is fysiek fragiel, maar wanneer hij op 100% is, is hij van enorm belang voor KV Mechelen", aldus Vanderbiest. Het team past daarom ook zijn trainingsprogramma aan om blessures te vermijden.

Op tactisch vlak krijgt Raman veel vrijheid. “We laten hem tactisch vrij spelen. Hij is iemand die op instinct speelt, en het heeft geen zin hem in een strak systeem te dwingen", zegt Vanderbiest.

Vanderbiest prijst vooral het scorend vermogen van de aanvaller. “In het zestienmetergebied en zelfs daarbuiten heb ik nooit een speler gezien met zo’n gevoel voor doel en zo’n koelheid", klinkt het.