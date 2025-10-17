FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

Ondanks herhaalde dreigende uitspraken van Amerikaans president Donald Trump om WK-wedstrijden uit Democratisch bestuurde steden te verplaatsen, blijft het schema voor het wereldkampioenschap van 2026 gewoon overeind.

Bronnen dicht bij de organisatie benadrukken dat er geen enkele herziening op tafel ligt voor steden als San Francisco, Seattle en Boston. Volgens John Kristick, een van de sleutelfiguren achter het gezamenlijke WK-bid van Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is de organisatie al bijna tien jaar in volle voorbereiding.

“De ticketverkoop loopt uitstekend, net als de hospitalitypakketten", verklaarde hij. FIFA liet donderdag weten dat al meer dan een miljoen tickets verkocht zijn aan fans uit maar liefst 212 landen en regio’s.

De Verenigde Staten nemen het grootste deel van het toernooi voor hun rekening met 11 van de 16 speelsteden. Het wordt het grootste WK ooit, met 48 teams en 104 wedstrijden. Voor het eerst sinds 1994 keert het voetbalfeest terug naar Amerikaanse bodem, waar het destijds een enorme boost gaf aan de populariteit van de sport.

Scenario waarin speelsteden veranderd worden, lijkt van tafel

Trump had de voorbije maanden meermaals gedreigd om wedstrijden te schrappen in steden die volgens hem te weinig meewerkten aan zijn beleid rond immigratie en criminaliteit. Hij zou zelfs contact gezocht hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om druk uit te oefenen.

Toch houdt de wereldvoetbalbond vast aan zijn principes: de veiligheid is een taak van nationale overheden, en alle 16 speelsteden blijven verantwoordelijk om te voldoen aan de FIFA-vereisten.

Volgens Ricardo Trade, voormalig CEO van het WK 2014 in Brazilië, zou het technisch wél mogelijk zijn om wedstrijden te verplaatsen, zolang dat vóór de loting van 5 december gebeurt. Maar dat scenario lijkt onwaarschijnlijk. Lokale organisatoren houden vast aan hun plannen en focussen zich op de best mogelijke ervaring voor fans en teams.

In New Jersey kijkt men alvast vooruit naar het hoogtepunt van het toernooi. Het MetLife Stadium, dat eerder dit jaar nog de finale van het Club WK organiseerde, wordt de plaats waar in juli 2026 de wereldtitel zal worden uitgereikt. De boodschap van de organisatoren is duidelijk: het WK blijft waar het is.