FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks herhaalde dreigende uitspraken van Amerikaans president Donald Trump om WK-wedstrijden uit Democratisch bestuurde steden te verplaatsen, blijft het schema voor het wereldkampioenschap van 2026 gewoon overeind.

Bronnen dicht bij de organisatie benadrukken dat er geen enkele herziening op tafel ligt voor steden als San Francisco, Seattle en Boston. Volgens John Kristick, een van de sleutelfiguren achter het gezamenlijke WK-bid van Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is de organisatie al bijna tien jaar in volle voorbereiding.

“De ticketverkoop loopt uitstekend, net als de hospitalitypakketten", verklaarde hij. FIFA liet donderdag weten dat al meer dan een miljoen tickets verkocht zijn aan fans uit maar liefst 212 landen en regio’s.

De Verenigde Staten nemen het grootste deel van het toernooi voor hun rekening met 11 van de 16 speelsteden. Het wordt het grootste WK ooit, met 48 teams en 104 wedstrijden. Voor het eerst sinds 1994 keert het voetbalfeest terug naar Amerikaanse bodem, waar het destijds een enorme boost gaf aan de populariteit van de sport.

Scenario waarin speelsteden veranderd worden, lijkt van tafel

Trump had de voorbije maanden meermaals gedreigd om wedstrijden te schrappen in steden die volgens hem te weinig meewerkten aan zijn beleid rond immigratie en criminaliteit. Hij zou zelfs contact gezocht hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om druk uit te oefenen.

Toch houdt de wereldvoetbalbond vast aan zijn principes: de veiligheid is een taak van nationale overheden, en alle 16 speelsteden blijven verantwoordelijk om te voldoen aan de FIFA-vereisten.

Volgens Ricardo Trade, voormalig CEO van het WK 2014 in Brazilië, zou het technisch wél mogelijk zijn om wedstrijden te verplaatsen, zolang dat vóór de loting van 5 december gebeurt. Maar dat scenario lijkt onwaarschijnlijk. Lokale organisatoren houden vast aan hun plannen en focussen zich op de best mogelijke ervaring voor fans en teams.

In New Jersey kijkt men alvast vooruit naar het hoogtepunt van het toernooi. Het MetLife Stadium, dat eerder dit jaar nog de finale van het Club WK organiseerde, wordt de plaats waar in juli 2026 de wereldtitel zal worden uitgereikt. De boodschap van de organisatoren is duidelijk: het WK blijft waar het is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk

Meer nieuws

De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

10:00
Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

09:50
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

09:45
Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

09:30
Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

09:00
Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

08:40
1
De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

08:20
Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

08:00
14
Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

07:20
3
Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

07:00
Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

06:30
5
"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

19:00
2
OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

23:45
2
Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

23:00
2
KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

22:45
3
Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

22:30
"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

21:40
Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

22:00
1
435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

21:30
1
Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

21:20
3
Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

21:00
Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

20:40
1
Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

20:35
1
Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

20:20
Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht De derde helft

Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht

20:00
3
Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

19:41
En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

19:20
Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

18:40
10
'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

18:20
2
Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

18:00
Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

17:40
5
Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

16:50
4
"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

17:20
"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

17:00
Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

16:30
6
Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader De derde helft

Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader

16:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 1-1 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 1-0 Armenië Armenië
Andorra Andorra 1-3 Servië Servië
Letland Letland 0-5 Engeland Engeland
Spanje Spanje 4-0 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 2-2 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 4-1 Georgië Georgië
Italië Italië 3-0 Israël Israël

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke Birger J. Birger J. over Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn Soloria Soloria over Standard - Antwerp: - Madeiros Madeiros over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' Stefaan_82 Stefaan_82 over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard sven123 sven123 over Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL? Artevelde Artevelde over Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved