"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

Foto: © photonews
Anderlecht trekt zondag naar STVV voor een duel op Stayen. Voor Adriano Bertaccini wordt het een bijzondere match tegen zijn ex-club. De spits is terug fit na twee maanden blessureleed en kan zijn comeback maken. Ook Mario Stroeykens keert mogelijk terug in de selectie.

Anderlecht neemt het zondag op tegen STVV, op Stayen. Voor Adriano Bertaccini zal het ongetwijfeld een leuke wedstrijd worden tegen zijn ex-club. Coach Besnik Hasi gaf op zijn persconferentie aan dat het goed gaat met de spits.

"Hij heeft met de groep alles getraind. Hij is mee met de groep, maar nog niet klaar om 90 minuten te spelen", klinkt het. Bertaccini is al sinds half augustus afwezig, en nu kan hij dus zijn grote comeback maken tegen STVV.

Mario Stroeykens, die de voorbije twee duels afwezig was, zou ook opnieuw beschikbaar kunnen zijn. "Als hij geen reactie heeft, zit hij in de groep." 

Zorgt Hasi voor een verrassing in zijn basis?

Maar Hasi moet nog knopen doorhakken. Mihajlo Cvetkovic deed het heel goed voor de interlandbreak en scoorde het winnende doelpunt tegen Standard, wat van hem een kandidaat-titularis maakt. Voor Vazquez zou dit wel als een klap kunnen komen.

Maar daar hoeft Hasi weinig rekening mee te houden. "Als je een speler van Anderlecht bent, moet je met concurrentie kunnen omgaan. We beslissen morgen wie start. Cvetkovic kan 90 minuten aan en hij is mentaal klaar om te starten."

