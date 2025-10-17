Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

Vrijdagavond start niet alleen de Jupiler Pro League opnieuw. Ook in de Challenger Pro League wordt er opnieuw gevoetbald. Beerschot en Beveren zorgen meteen voor de topaffiche van de speeldag.

Na twee weken zonder competitievoetbal rolt het leer opnieuw op de Belgische velden. In de Challenger Pro League bereikt de spanning stilaan een hoogtepunt voor de topper tussen Beerschot en SK Beveren.

Beide teams zijn nog ongeslagen, Beveren liet zelfs nog geen enkel punt liggen. De winnaar van deze clash doet vrijdagavond hoe dan ook een gouden zaak in de strijd om rechtstreekse promotie.

Mo Messoudi, de coach van Beerschot, is op zijn hoede voor Beveren, dat zijn tiende competitiezege op rij wil pakken. “Uiteraard veel respect voor hun parcours. We kennen hun krachten, het is een ploeg met veel kwaliteiten”, vertelt hij via de clubkanalen van Beerschot.

Uitgaan van eigen sterkte

Toch gaat Beerschot de wedstrijd aan vol vertrouwen: “Wij zijn een team dat zich niet in een underdog-positie zal positioneren, zeker niet thuis. We gaan op dezelfde manier proberen te voetballen als altijd. Het zal sowieso een mooie wedstrijd worden.”





Ook Beerschot kan zijn zesde zege op rij pakken en met een zege komt het tot op vier punten van Beveren, met een wedstrijd minder gespeeld. Het belooft hoe dan ook een spannende partij te worden. De aftrap in het Olympisch stadion is om 20u.