Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was een gebaar dat voor de interlandbreak nog veel stof deed opwaaien. Jorthy Mokio verliet tegen Sparta Rotterdam na zijn wissel het veld zonder een woord van zijn coach. Die laatste heeft nu meer duiding gegeven.

Tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam verliet Jorthy Mokio het veld tien minuten voor het einde. Een logische wissel, ware het niet dat de Belg bij het plaatsnemen op de bank genegeerd werd door zijn coach John Heitinga. Een detail dat veel reacties teweegbracht bij de supporters van Ajax.

Heitinga met lof voor Mokio

Tijdens de persconferentie wilde Heitinga de situatie verduidelijken. In plaats van de controverse te voeden, koos hij ervoor zijn speler te prijzen. "Het is een jonge speler met immens veel talent. Hij had normaal op het middenveld moeten spelen tegen Sparta. Hij is geen linksback, maar op dit moment moeten er keuzes worden gemaakt."

De coach legde de context van zijn beslissing uit. "Rosa, die niet fit was en slechts voor 80% kon sprinten, is tijdens de rust vervangen. Jorthy zal zeker speeltijd krijgen", voegde hij eraan toe.

Zaak van de baan?

Mokio is veelzijdig, hij kan op meerdere posities spelen. "Hij heeft als linkervleugelverdediger gespeeld met de Belgische U21. Hij scoorde een mooie goal. Hij is een zeer krachtige en energieke speler. Hij zal fouten maken en moet leren, maar we zijn erg tevreden over hem."

Deze jonge Rode Duivel is een van de grote beloften van Ajax. Langzaam maar zeker verovert hij een plek in de selectie. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 8 miljoen euro en lijkt alleen maar te gaan stijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Ajax
AZ Alkmaar
Jorthy Mokio

Meer nieuws

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17:40
Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

17:20
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40
Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

16:20
1
Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

16:00
1
"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

15:30
7
"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

15:00
Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

14:40
"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

14:20
6
Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

14:00
2
Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

13:30
SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

13:15
2
Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

13:00
Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

12:42
Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

12:30
1
Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

12:20
Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

12:10
1
Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

12:00
'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

11:40
2
Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

11:20
1
"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

11:15
David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

11:00
Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

10:30
12
Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

10:15
De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

10:00
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

09:45
Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

09:50
Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

09:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 9
NEC NEC 18/10 FC Twente FC Twente
Utrecht Utrecht 18/10 FC Volendam FC Volendam
PSV PSV 18/10 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ajax Ajax 18/10 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
NAC NAC 18/10 Zwolle Zwolle
Telstar Telstar 19/10 Heerenveen Heerenveen
FC Groningen FC Groningen 19/10 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Excelsior Excelsior 19/10 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Heracles Heracles 19/10 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Straffe Straffe over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken Arthur Shelby Arthur Shelby over Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten" Pegel Pegel over "Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden? Jeroentanesy Jeroentanesy over Standard - Antwerp: - Arthur Shelby Arthur Shelby over "Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler Andreas2962 Andreas2962 over Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap" Impala Impala over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved