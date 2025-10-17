Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Het was een gebaar dat voor de interlandbreak nog veel stof deed opwaaien. Jorthy Mokio verliet tegen Sparta Rotterdam na zijn wissel het veld zonder een woord van zijn coach. Die laatste heeft nu meer duiding gegeven.

Tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam verliet Jorthy Mokio het veld tien minuten voor het einde. Een logische wissel, ware het niet dat de Belg bij het plaatsnemen op de bank genegeerd werd door zijn coach John Heitinga. Een detail dat veel reacties teweegbracht bij de supporters van Ajax.

Heitinga met lof voor Mokio

Tijdens de persconferentie wilde Heitinga de situatie verduidelijken. In plaats van de controverse te voeden, koos hij ervoor zijn speler te prijzen. "Het is een jonge speler met immens veel talent. Hij had normaal op het middenveld moeten spelen tegen Sparta. Hij is geen linksback, maar op dit moment moeten er keuzes worden gemaakt."

De coach legde de context van zijn beslissing uit. "Rosa, die niet fit was en slechts voor 80% kon sprinten, is tijdens de rust vervangen. Jorthy zal zeker speeltijd krijgen", voegde hij eraan toe.

Zaak van de baan?

Mokio is veelzijdig, hij kan op meerdere posities spelen. "Hij heeft als linkervleugelverdediger gespeeld met de Belgische U21. Hij scoorde een mooie goal. Hij is een zeer krachtige en energieke speler. Hij zal fouten maken en moet leren, maar we zijn erg tevreden over hem."

Deze jonge Rode Duivel is een van de grote beloften van Ajax. Langzaam maar zeker verovert hij een plek in de selectie. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 8 miljoen euro en lijkt alleen maar te gaan stijgen.