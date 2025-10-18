Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

John Textor kreeg vrijdag een tegenslag te verwerken in het Verenigd Koninkrijk in een procedure die verband houdt met de overname van Olympique Lyonnais. Het Amerikaanse investeringsfonds Iconic probeert hem te dwingen meer dan 90 miljoen dollar te betalen.

Deze juridische strijd kan zijn multiclubstructuur onder druk zetten. Textor bouwde een netwerk van clubs op via complexe financiële constructies in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en de Kaaimaneilanden. Zijn Britse holding Eagle bezit naast OL ook Botafogo en RWDM en verkocht recent nog zijn aandeel in Crystal Palace.

Iconic had eind 2022 75 miljoen dollar geïnvesteerd bij de overname van Lyon, in ruil voor een aandeel van 15,7% in Eagle. Het contract voorzag in een snelle beursintroductie in New York, die echter nooit plaatsvond. Iconic eist nu het terugkopen van zijn aandelen plus 11% jaarlijkse rente, wat neerkomt op 93,6 miljoen dollar ten tijde van de klacht.

Het regent aanklachten tegen Textor

Textor weigert te betalen en stelt dat Iconic het contract slecht heeft uitgevoerd, waardoor het fonds volgens hem als minderheidsaandeelhouder moet blijven. Zijn verdediging, bedoeld om de procedure te stoppen, werd vrijdag door de Britse handelsrechtbank afgewezen.

In een parallelle zaak in de VS voerde Textor aan dat de banden van enkele Iconic-investeerders met gesanctioneerde Russische personen een beursgang onmogelijk maakten. Deze argumenten hebben het Amerikaanse gerecht nog niet kunnen overtuigen.

Textor wordt ook financieel onder vuur genomen vanwege zijn beheer van OL, dat recent nog een administratieve degradatie naar Ligue 2 afwendde. Hij verloor intussen het operationele beheer van de club aan Ares, het Amerikaanse fonds dat hem 425 miljoen dollar had geleend voor de overname.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

