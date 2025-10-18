Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"
Foto: © photonews

Vincent Kompany beleeft een droomstart als coach in München. Met tien overwinningen op rij aan het begin van het seizoen trekt hij niet alleen de aandacht van media en fans, maar ook van zijn eigen spelers, die zijn aanpak hoog prijzen.

Tijdens de interlandbreak namen verschillende spelers de tijd om hun waardering te uiten. Dayot Upamecano vertelde aan Le Parisien: “Hij helpt me enorm, we doen veel videosessies en hij praat voortdurend over mijn positionering. Het is altijd erg intens met hem.”

Ook Tom Bischof, die deze zomer overkwam van Hoffenheim, roemde de combinatie van autoriteit en plezier: “Ik heb zelden een trainer gezien die zo de leiding heeft over het team, en tegelijkertijd zo leuk is op training en met de groep."

"De eerste drie weken waren echt waanzinnig. Hij corrigeerde bijna elke actie, en nu denk ik voortdurend aan zijn woorden tijdens het spelen.”

Naar nieuw niveau gebracht door Kompany

De spelers voelen zich gesteund en merken vooruitgang in hun eigen spel. Harry Kane vertelde aan Daily Mail: “Ik denk dat hij me naar een nieuw niveau heeft gebracht. Hij is een fantastische coach, tactisch én persoonlijk. Iedereen moet hem alle credits geven.”

Volgens Kane is Kompany niet alleen bezig met de sterren van het team: “Het maakt niet uit of je 400 goals hebt gescoord of geen enkele, hij probeert je altijd beter te maken als speler.”

