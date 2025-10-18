Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

Bij Anderlecht lijkt de defensie voorlopig onaantastbaar. Coach Besnik Hasi ziet geen enkele reden om zijn achterhoede aan te passen. "Kana en Hey doen het uitstekend samen", klinkt het duidelijk. "Ze geven amper kansen weg, dus waarom zou ik iets veranderen?"

De komst van huurspelers Mihajlo Ilic en Yasin Özcan moest deze zomer extra concurrentie brengen centraal achterin, zeker na het vertrek van Jan-Carlo Simic en het pensioen van Jan Vertonghen. Toch wachten beide verdedigers nog altijd op een kans.

“Ilic en Özcan kwamen hier aan in mindere vorm, maar fysiek staan ze intussen op niveau”, verduidelijkt Hasi. “Ze hebben ritme opgedaan bij de RSCA Futures en bewezen dat ze klaar zijn. Alleen: op dit moment presteren Kana en Hey gewoon sterk. Dat duo verdient vertrouwen.”

Geen reden om defensie te veranderen

De coach benadrukt dat hij geen vaste hiërarchie hanteert, maar wel logisch redeneert. “Ik heb 26 spelers in mijn kern en iedereen doet zijn uiterste best. Zolang het goed draait, is er geen reden om in te grijpen. Maar in voetbal weet je nooit: blessures, schorsingen of vormverlies kunnen alles veranderen.”

Voorlopig blijft het dus geduld oefenen voor Ilic en Özcan. Hasi verwacht wel dat hun moment nog komt. “Ze moeten klaar zijn op het moment dat de ploeg hen nodig heeft. Hun tijd zal misschien sneller komen dan ze denken, want het seizoen is lang.”





De boodschap van de coach is duidelijk: hij heeft defensieve stabiliteit gevonden. Hey is kopbalsterk en Kana goed met de voeten. De twee vullen elkaar aan.