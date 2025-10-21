Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

De Jupiler Pro League is volop bezig en na elf speeldagen zijn er wel wat verrassingen te noteren. Als er één zekerheid is, dan is het dat de totale marktwaarde van de ploegen nog nooit zo hoog was voor alle ploegen samengeteld.

Transfermarkt berekende de cijfers bij de nieuwe update voor oktober en is formeel: de Jupiler Pro League was collectief nog nooit zoveel waard als nu. "Met de laatste update van de marktwaarden is de waarde van de Jupiler Pro League met 66,3 miljoen euro gestegen!"

"Met een totale waarde van 946,53 miljoen euro was onze hoogste klasse nog nooit zoveel waard deze tijd van het seizoen", aldus het bedrijf. Heel wat teams gingen er dan ook op vooruit de voorbije maanden, zoveel is duidelijk.

Dat heeft een dubbele reden. Enerzijds zijn er een aantal spelers die gewoon gestegen zijn in marktwaarde, anderzijds zijn er ook een paar ploegen die qua transfers spelers met een hogere marktwaarde hebben ingekocht dan dat ze hebben verkocht.





Alles samen levert dat dus een recordbedrag op als totaalbedrag van de marktwaardes in de Jupiler Pro League. Liefst veertien van de zestien ploegen zijn er ook op vooruit gegaan in vergelijking met de vorige update.

Enkel OH Leuven en Anderlecht boeren achteruit

Enkel OH Leuven en RSC Anderlecht zijn er op achteruitgegaan. Als we kijken naar de percentages, dan zijn KV Mechelen, Union en Club Brugge de sterkste stijgers in vergelijking met de vorige update. Voor die laatste twee is dat gezien de totale sommen wel een numeriek sterkere stijging.

Zeker Union legt op die manier stevige cijfers voor. “De landskampioen doet wat het al een paar jaren doet, sterkhouders vervangen alsof het niets is en vooral de sterkte van het collectief laten spreken”, legt Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt, deze stijging uit.

Stevige marktwaardestijging bij Union SG

“Niemand spreekt bijvoorbeeld nog over Koki Machida dankzij de prestaties van Fedde Leysen die zijn marktwaarde ziet verdubbelen naar 6 miljoen euro. Ook Promise David, Anan Khalaili en Osseynou Niang doen voort met de prestaties waar ze vorig seizoen zijn geëindigd, terwijl nieuwkomer Raul Florucz al enkele fraaie treffers achter zijn naam heeft. Dit kwartet ziet dan ook hun marktwaarde met 2 miljoen euro stijgen."

Bij KV Mechelen dan weer heeft de amper 17-jarige Moncef Zekri een basisplaats te pakken. De linksback en eveneens Marokkaans jeugdinternational mag dan ook eveneens een stijging van 2 miljoen euro noteren waardoor hij nu een waarde van 2,5 miljoen euro heeft.

Ook onder meer Fredrik Hammar, Bilal Bafdili, Redouane Halhal en Nacho Miras gingen er de voorbije weken op vooruit. Daardoor gaat het zeker met Mechelen dus zoals gezegd volgens de cijfers zeer goed dit seizoen.

Marktwaardes zeggen natuurlijk niet meteen alles over de sportieve prestaties. KV Mechelen, Zulte Waregem, STVV en La Louvière presteren op dit moment beter dan hun voorspelde marktwaarde volgens de meest recente cijfers.

Vergelijken is niet alles, maar ...

Genk en Antwerp doen dan weer veel slechter als we de cijfers vergelijken met de plaats in de rangschikking - al is het seizoen nog maar een dikke derde ver en is er dus nog veel mogelijk de komende maanden.