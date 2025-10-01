Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

De zomermercato zit er helemaal op. En dus kan de balans stilaan worden opgemaakt. Zo ook wat betreft de transferwaardes van de diverse spelers. Met RSC Anderlecht gaat het stilaan van kwaad naar erger, zo blijkt.

In de top-10 (of zeg maar top-11 door een gelijke stand op de tiende plaats) van de nieuwe marktwaardes volgens Transfermarkt waren KRC Genk en Club Brugge baas met elk vijf vertegenwoordigers.

Nathan De Cat een zeldzaam lichtpunt bij RSC Anderlecht

Union SG deed het met één vertegenwoordiger in de top-11, RSC Anderlecht stond niet op de spreekwoordelijke foto. Mario Stroeykens is op een twaalfde plaats zelfs de enige uit de top-20 volgens de toonaangevende marktwaardensite.



Lees ook... Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

De middenvelder verloor wel nadrukkelijk van zijn pluimen, want zijn marktwaarde ging van 10 miljoen euro naar 8 miljoen euro. En hij is niet de enige bij paars-wit die erop achteruitgaat.

RSC Anderlecht op OH Leuven na de slechtste van de klas

Ondanks een vierde plaats in het klassement, gaat het niet echt super met de Brusselaars. Nathan De Cat is een uitzondering bij Anderlecht: hij ging van 2,5 miljoen euro naar 7 miljoen euro, en dat hoeft niet zijn einde te zijn.

Ook Angulo ging er flink op vooruit, maar naast Stroeykens moesten ook Cvetkovic en Verschaeren flink inleveren bij Anderlecht. In totaal ging de volledige marktwaarde van Anderlecht met 0,1 miljoen euro naar beneden. Enkel OH Leuven (-0,9 miljoen euro) doet slechter in ons land.