Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick

FC Barcelona maakte korte metten met Olympiakos in de vroege Champions League-wedstrijd. Fermin Lopez blonk uit met een hattrick, terwijl Kairat Almaty en Paphos FC in een saaie 0-0 bleven steken.

Terwijl de meeste Champions League-wedstrijden om 21u worden gespeeld, begonnen al twee wedstrijden vroeger. Kairat Almaty keek Paphos FC in de ogen terwijl FC Barcelona het opnam tegen Olympiakos.

Kairat Almaty en Paphos houden elkaar in evenwicht

Het duel tussen Kairat en Paphos was weinig opwinnend en dat bleek ook. Na vier minuten spelen stonden de Griekse bezoekers nog met tien nadat Correia rood kreeg. Hij plantte zijn studs in het gezicht van een tegenstander.

De thuisploeg uit Kazachstan had logischerwijs een pak meer balbezit en schoten omdat het een hele wedstrijd met een man meer speelde, alleen kon het niet profiteren. De wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel.

FC Barcelona profiteert van rode kaart

FC Barcelona kwam na zeven minuten spelen op voorsprong tegen Olympiakos door een doelpunt van Fermin Lopez. Na 38 minuten spelen verdubbelde Fermin Lopez de voorsprong. Na de rust ging het een stuk sneller.

Vanop de stip scoorden El Kaabi de aansluitingstreffer (53'), en even leken ze nog iets te kunnen forceren. Maar alle hoop werd snel de kop ingedrukt: Hezze pakte rood kort voor het uur, waarna de motor stopte met draaien bij Olympiakos.

Op elf minuten tijd maakte Barça er een ware slachtpartij van. Lamine Yamal scoorde de 3-1 (68'), Rashford de 4-1 (74'). Fermin Lopez werkte zijn hattrick af (76') en in minuut 79 besliste Rashford de eindstand met zijn tweede van de avond. Olympiakos ging met 6-1 de boot in.