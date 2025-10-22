🎥 Dit is het nieuwe Braziliaanse tienerfenomeen: Barcelona, Arsenal en Liverpool liggen al op vinkenslag

Rayan Vitor, de 19-jarige sensatie van Vasco da Gama, trekt de aandacht van Europa. Ondanks zijn jonge leeftijd speelt hij al zijn derde seizoen als prof en geldt hij als één van de grootste talenten uit de Braziliaanse Série A.

Zijn snelle doorbraak valt des te meer op gezien de turbulente periode bij Vasco, waar financiële onzekerheid het clubleven sinds mei 2024 sterk beïnvloedt. Het talent van Rayan werd al vroeg herkend.

Zijn vader Valkmar, zelf ex-prof van Vasco, begeleidde hem vanaf jonge leeftijd en hielp hem zijn eerste stappen te zetten in de futsalafdeling van de club. Daar scoorde Rayan maar liefst 292 doelpunten in vijf jaar en vestigde hij zijn reputatie als dodelijke spits.

Zijn prestaties in de jeugdcompetities trokken al snel de aandacht van Europese scouts. Vooral zijn rol in de zegetocht van Vasco Onder 13 in de ICC Futures Championship, waar teams als Juventus, Benfica en Paris Saint-Germain werden verslagen, deed zijn naam de ronde doen in internationale kringen.

Clausule van 80 miljoen in zijn contract

Nu staat Rayan ook bij de topclubs op het radar. Scouts van FC Barcelona volgen hem al anderhalf jaar, terwijl Arsenal en Liverpool overwegen hem in 2026 over te nemen wanneer zijn contract afloopt. Zijn marktwaarde stijgt met iedere wedstrijd, waardoor een hevige biedingsstrijd niet uitgesloten lijkt. Ook Italiaanse clubs houden hem in het oog.

Vasco heeft Rayan in december 2022 al beloond met zijn eerste profcontract, inclusief een ontsnappingsclausule van 80 miljoen dollar. Daarmee wil de club potentiële kapers op de kust afschrikken en de jonge ster zo lang mogelijk aan zich binden.