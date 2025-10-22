Een extra troef voor Messoudi? Opvallende aanwezige op ploegfoto Beerschot

Beerschot wist afgelopen vrijdag als eerste team punten af te snoepen van leider Beveren. In de aanloop naar de volgende wedstrijd, tegen Lommel, recupereren ze mogelijks een extra aanvallende troef.

Na een evenwichtige partij hielden Beerschot en Beveren elkaar in evenwicht afgelopen vrijdag. Voor Beveren was het de eerste keer dat ze punten lieten liggen, terwijl ook Beerschot zijn ongeslagen reeks verderzette.

Een nieuwe opdracht voor de Ratten wacht komend weekend. Zondag trekken ze naar Lommel, de vijfde in de stand. Opnieuw geen gemakkelijke opgave, maar het team van Mo Messoudi zit natuurlijk vol vertrouwen.

Wright-Phillips op de ploegfoto

In de aanloop naar die partij kunnen de Beerschot-supporters zich ook extra optrekken aan enkele positieve zaken. Zo werd er op dinsdag een groepsfoto geplaatst met daarop één opvallende aanwezige: D'Margio Wright-Phillips.

De in Engeland geboren Grenadaan kwam dit seizoen nog niet in actie en stond in augustus niet op de teamfoto. Hij leek overbodig bij Beerschot, maar een vertrek kwam er uiteindelijk niet. Eerder deze week speelde Wright-Phillips al mee in een oefenwedstrijd tegen Sporting Hasselt, waar in hij meteen wist te scoren.

En zo heeft Messoudi er misschien wel een extra troef bij tijdens de komende weken en maanden. De plaatsjes in de wedstrijdselectie van Beerschot worden week na week duurder, en dat kan de kwaliteit van de wedstrijden alleen maar ten goede komen.