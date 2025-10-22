Een gekke Champions League-avond: De Bruyne en Napoli vernederd door PSV, PSG wint match met 9 (!) doelpunten

Kevin De Bruyne en Napoli gingen dinsdagavond zwaar onderuit tegen PSV. PSG won op zijn beurt met 2-7 van Bayer Leverkusen.

Naast Union SG speelden er nog heel wat ploegen om 21u in de Champions League. Op verplaatsing bij Villarreal deed Manchester City met Jérémy Doku in de basis wat het moest doen in de eerste helft, via doelpunten van Haaland (17’) en Bernardo Silva (40’). City won dus met 0-2.

Zware klap voor Kevin De Bruyne en Napoli

De verrassing van de avond kwam uit Eindhoven, waar Napoli volledig ten onder ging tegen PSV. Ondanks een Kevin De Bruyne in de basis en een openingsdoelpunt van McTominay (31’), kwam PSV snel langszij via een own goal van Buongiorno (35’), waarna Salibari (38’) de Nederlanders op voorsprong zette. Zo gingen we de pauze in met een 2-1 tussenstand.

Na de rust zorgde een brace van Man (54’ en 80’) voor een ruime voorsprong tegen de Italiaanse kampioen. Napoli viel terug tot tien man na rood voor Lucca (76’), en hoewel McTominay (86’) nog even hoop bracht, beslisten Pepi (87’) en Driouech (90’) het duel definitief: 6-2.

De grootste uitslag van de avond in de BayArena

PSG zorgde voor de grootste uitslag van de avond: de Europese kampioen vernederde Bayer Leverkusen met 2-7 in Duitsland. Het was een spectaculaire partij met een gemiste strafschop van Grimaldo (Bayer), een rode kaart aan beide kanten, en negen doelpunten in totaal, waaronder één van Ballon d’Or-winnaar Ousmane Dembélé (66’) bij zijn comeback.





In Engeland won Arsenal (zonder Leandro Trossard) eenvoudig van Atlético Madrid met 4-0, met een brace van Gyökeres (67’ en 70’). Tot slot had Newcastle geen moeite met Benfica (3-0), terwijl Dortmund Kopenhagen met 2-4 versloeg.