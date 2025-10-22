Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

Vincent Janssen is op het einde van het seizoen einde contract bij Antwerp FC. We durven de vraag te stellen: is de aanvaller een buitenkans voor een Belgische topclub?

We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat Vincent Janssen geen nieuw contract zal tekenen bij Antwerp FC. En dat heeft twee redenen.

Enerzijds heeft de 31-jarige Nederlander de ambitie om voor de prijzen te spelen. Dat is op dit moment op De Bosuil niet het geval.

Géén contractverlenging

Anderzijds kan (of wil) The Great Old hem niet langer betalen. Janssen verdient vandaag zo'n 2,5 miljoen euro per seizoen.

En toch wil Janssen niet persé weg uit België. De Nederlander heeft stabiliteit gevonden in Antwerpen én woont dicht bij Nederlandse familie en vrienden.

Is Vincent Janssen een buitenkans voor een Belgische topclub?

Is Janssen een buitenkans voor een Belgische topclub? Met zijn kwaliteiten én ervaring kan hij een versterking zijn voor pakweg RSC Anderlecht, KRC Genk of KAA Gent.

Maar willen bovengenoemde clubs pakweg twee miljoen euro per jaar ophoesten voor de Nederlander? De vraag is gesteld. Het antwoord komt wellicht pas deze zomer.