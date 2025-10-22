Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2869

Vincent Janssen is op het einde van het seizoen einde contract bij Antwerp FC. We durven de vraag te stellen: is de aanvaller een buitenkans voor een Belgische topclub?

We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat Vincent Janssen geen nieuw contract zal tekenen bij Antwerp FC. En dat heeft twee redenen.

Enerzijds heeft de 31-jarige Nederlander de ambitie om voor de prijzen te spelen. Dat is op dit moment op De Bosuil niet het geval.

Géén contractverlenging

Anderzijds kan (of wil) The Great Old hem niet langer betalen. Janssen verdient vandaag zo'n 2,5 miljoen euro per seizoen.

En toch wil Janssen niet persé weg uit België. De Nederlander heeft stabiliteit gevonden in Antwerpen én woont dicht bij Nederlandse familie en vrienden.

Is Vincent Janssen een buitenkans voor een Belgische topclub?

Is Janssen een buitenkans voor een Belgische topclub? Met zijn kwaliteiten én ervaring kan hij een versterking zijn voor pakweg RSC Anderlecht, KRC Genk of KAA Gent.

Maar willen bovengenoemde clubs pakweg twee miljoen euro per jaar ophoesten voor de Nederlander? De vraag is gesteld. Het antwoord komt wellicht pas deze zomer.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Vincent Janssen

Meer nieuws

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Reactie

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

23:30
2
🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

22:55
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

23:00
Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

22:00
Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

21:00
2
Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

21:40
5
'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

21:20
Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

20:40
1
Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

20:00
1
Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

20:20
Nieuwe stevige tik voor OH Leuven

Nieuwe stevige tik voor OH Leuven

19:00
Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen Analyse

Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen

19:40
Anderlecht wrijft zich in de handen: de wereldkampioenen uit Neerpede kunnen veel geld opleveren

Anderlecht wrijft zich in de handen: de wereldkampioenen uit Neerpede kunnen veel geld opleveren

18:40
Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

19:20
Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval

Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval

16:00
4
Laforge krijgt de 'hate game': dit zijn de aanduidingen van speeldag 12 in de Jupiler Pro League

Laforge krijgt de 'hate game': dit zijn de aanduidingen van speeldag 12 in de Jupiler Pro League

17:40
1
Thomas Meunier in een ongebruikelijke rol in het Lotto Park: "Een extra troef"

Thomas Meunier in een ongebruikelijke rol in het Lotto Park: "Een extra troef"

18:20
Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9

Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9

18:00
4
Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

17:20
1
Ferme raad voor Club Brugge: "Hayen mag geen specialleke doen zoals Anderlecht"

Ferme raad voor Club Brugge: "Hayen mag geen specialleke doen zoals Anderlecht"

17:00
Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

16:30
1
Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk

Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk

13:01
2
📷 Hans Vanaken prikt met opvallend truitje naar Bayern München

📷 Hans Vanaken prikt met opvallend truitje naar Bayern München

15:31
Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

15:00
1
Standard geeft stevige waarschuwing aan eigen fans: "Er zijn beelden van echte incidenten"

Standard geeft stevige waarschuwing aan eigen fans: "Er zijn beelden van echte incidenten"

12:20
8
Westerlo doet reputatie alle eer aan en leidt in opvallend klassement

Westerlo doet reputatie alle eer aan en leidt in opvallend klassement

14:20
Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart

Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart

14:00
12
'AS Roma wil Zirkzee, maar klopt ook aan bij ... Union SG'

'AS Roma wil Zirkzee, maar klopt ook aan bij ... Union SG'

14:30
Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren

Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren

14:45
Drama voor La Louvière: Promovendus zal aanvaller maandenlang moeten missen

Drama voor La Louvière: Promovendus zal aanvaller maandenlang moeten missen

13:45
Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht

Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht

13:31
29
Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem"

Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem"

12:40
2
Bijna witte rook bij OHL: Kans steeds groter dat deze Belg de opvolger wordt van David Hubert

Bijna witte rook bij OHL: Kans steeds groter dat deze Belg de opvolger wordt van David Hubert

12:10
1
Van een C4 bij Anderlecht naar een contract tot 2029 bij Bayern: Kompany kan Vandenhaute "bedanken"

Van een C4 bij Anderlecht naar een contract tot 2029 bij Bayern: Kompany kan Vandenhaute "bedanken"

11:40
19
Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"

Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"

12:00
1
Bekergooier in Standard-Antwerp gaat het zich lang beklagen: schadeclaims van Antwerp, Standard en DAZN

Bekergooier in Standard-Antwerp gaat het zich lang beklagen: schadeclaims van Antwerp, Standard en DAZN

08:00
39

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Meut Meut over Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht Don Doumbia Don Doumbia over Bayern München - Club Brugge: 4-0 Don Doumbia Don Doumbia over Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel Standard 2.0 Standard 2.0 over Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval Stefaan_82 Stefaan_82 over Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is' STAADBAL STAADBAL over Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden' Swakke25 Swakke25 over Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd Don Doumbia Don Doumbia over Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved