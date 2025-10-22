Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is
Jürgen Klopp is momenteel aan de slag als sportief directeur voor de voetbalclubs van Red Bull. Toch wordt de Duitser in verband gebracht met een terugkeer naar Liverpool FC. En hij ontkent niét dat het kan gebeuren.

Liverpool FC was ook de laatste club die Jürgen Klopp heeft getraind. In 2024 gaf de 58-jarige Duitser er zelf de brui aan na een succesvolle periode van maar liefst tien seizoenen op Anfield Road. 

"Ik mis het coachen op dit moment niet", aldus Klopp in The Diary of a CEO. "Ik doe het namelijk nog steeds. Al gebeurt het op dit moment wel op een andere manier."

Ik mis het niet om twee of drie uur in de regen te staan. Of om drie persconferenties en twaalf interviews per week te moeten geven

Jürgen Klopp

"Ik wil vooral zeggen dat ik bepaalde zaken niet mis", gaat de sportief directeur van Red Bull verder. "Wat ik daarmee bedoel? Ik mis het niet om twee of drie uur in de regen te staan. Of om drie persconferenties en twaalf interviews per week te moeten geven."

Net nu wordt Klopp - voor de duidelijkheid: we denken niet dat het zal gebeuren - opnieuw gelinkt aan Liverpool. Arne Slot deed het vorig seizoen uitstekend bij The Reds, maar dezer dagen komt de trein (nog) niet op snelheid.

Behoort een terugkeer naar Liverpool FC tot de mogelijkheden?

"Gelukkig moet ik vandaag niet beslissen", knipoogt Klopp. "Maar ik kan wel één ding met zekerheid zeggen. Als ik als coach terugkeer naar de Premier League zal het bij Liverpool zijn."

