'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

Real Madrid heeft de pijlen gericht op Erling Braut Haaland. En de Spaanse grootmacht weet ondertussen wat de Noorse aanvaller moet kosten.

We schreven eerder al dat Real Madrid de ene superster wil ruilen voor een nog grotere vedette. De naam van die grotere vedette: Erling Braut Haaland.

Meer zelfs: Florentino Perez heeft al een heus plan opgezet om Haaland naar Spanje te halen. De Noor is immers niet einde contract en kan niet gratis opgepikt worden.

Héél dure operatie

Meer zelfs: het contract van Haaland bij Manchester City loopt tot medio 2034. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 180 miljoen euro.

Real Madrid hoopt de prijs via het bovenstaande plan te drukken, maar dat lijkt niet te lukken. The Citizens hebben een héél duidelijke boodschap naar de Spaanse grootmacht gestuurd.





350 miljoen euro

Fichajes weet dat Haaland een prijskaartje van maar liefst 350 miljoen euro (!) om de nek heeft hangen. We hebben het vermoeden dat er héél véél water naar zee moet vloeien vooraleer Perez daarmee akkoord zal gaan.