Wat een Champions League-avond! Haaland evenaart... Cristiano Ronaldo

Wat een avond voor de Champions League-liefhebbers! De midweekse duels leverden maar liefst 43 doelpunten op, de meeste ooit in één speelronde van het miljardenbal. Fans over de hele wereld werden getrakteerd op spektakel en doelpuntenfestijnen.

PSG stal de show met een 2-7-zege op Bayer Leverkusen. Het Franse topteam vestigde daarmee een nieuw record voor het meeste aantal goals in een uitwedstrijd in de Champions League. De Parijzenaars lieten hun aanvallende klasse volledig zien en zetten de Duitse verdediging meerdere keren te kijk.

Naast PSG was er ook een individueel record te noteren. Erling Haaland scoorde opnieuw tegen Villarreal en verlengt daarmee zijn indrukwekkende reeks: hij heeft in zijn laatste twaalf wedstrijden in alle competities telkens gescoord. Een prestatie die hem naast Cristiano Ronaldo plaatst, die hetzelfde record op zijn naam heeft staan.

22 goals in 14 matchen voor Haaland

Met 22 doelpunten in zijn laatste 14 wedstrijden is de Noor simpelweg niet te stoppen. Zijn neus voor goals en klinische afwerking maken hem een nachtmerrie voor verdedigers wereldwijd.

Ook andere clubs lieten zich van hun aanvallende kant zien. Overal werden hoge scores genoteerd, waardoor de statistieken van de Champions League dit seizoen nu al indrukwekkend zijn.

De balans van 43 doelpunten in één avond onderstreept het offensieve vuurwerk dat dit toernooi dit jaar biedt. Spijtig genoeg hielp Union daaraan mee door vier doelpunten te incasseren van Inter.