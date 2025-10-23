Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht

Carlos Forbs heeft zijn eerste maanden bij Club Brugge achter de boeg. Al kreeg hij de nodige hulp van zijn ploegmaats en... ouders. Al heeft hij zijn mama én papa ook om heel praktische redenen nodig.

"In deze fase van mijn leven en carrière heb ik mijn ouders nodig", windt Carlos Forbs er in Het Laatste Nieuws geen doekjes om. "Ik wil na training niet in een leeg huis aankomen."

"Bovendien is het veel leuker om face-to-face met je ouders te kunnen praten dan via de telefoon", gaat de flankaanvaller van blauw-zwart verder. "Alleen is ook maar alleen."

Praktische redenen

Al heeft Forbs zijn ouders ook voor een andere reden nodig. "Ik heb nog geen rijbewijs. (lacht) Waarom niet? Ik heb er me nog niet mee bezig gehouden. En eigenlijk mis ik het ook niet."

"Er komt wel een dag dat ik met de auto zal leren rijden", gaat Forbs verder. "Maar tot dan brengt mijn vader me naar de club. Of ik rijd mee met een ploeggenoot."

Lievelingsgerecht

En hoe zit het met koken? "Mijn mama kookt voor mij. Wat mijn lievelingsgerecht is? Rijst met kip en pindasaus! Mijn mama is mijn koningin. Ik zou alles doen voor haar!