Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

Sébastien Pocognoli heeft nog niet kunnen winnen met Monaco. Zijn team hield Tottenham op 0-0 in de Champions League. Een frustrerend gelijkspel voor de Belgische coach.

Voor zijn tweede wedstrijd als trainer van AS Monaco hoopte Sébastien Pocognoli op zijn eerste overwinning. Na een 1-1-gelijkspel in de competitie tegen Angers, deelden de Monegasken deze keer opnieuw de punten in de Champions League tegen Tottenham: 0-0.

Spijt bij het eindsignaal

Tijdens de persconferentie toonde Pocognoli zich teleurgesteld over enkele slecht uitgespeelde fases. "Ik wilde weten wat ze (nvdr: mijn spelers) voelden na de wedstrijd. Er was teleurstelling, want we verdienden om te winnen. We creëerden kansen en toonden de juiste mentaliteit."

De Belgische coach benadrukte echter de vooruitgang. "Ik ben trots, want in korte tijd hebben we al veel laten zien. Bepaalde aspecten van ons spel evolueren." Geen eenvoudige prestatie in amper twee wedstrijden.

Pocognoli weet dat zijn team de kwaliteiten heeft om verder te komen. "Ik ben triest, want we zijn ambitieus, we willen winnen, en dat had vandaag gekund."





Met twee punten uit drie Champions League-wedstrijden bevindt Monaco zich in de gevarenzone. De kwalificatie voor de volgende ronde is in gevaar, maar nog niet onmogelijk. De volgende tegenstander is Bodø/Glimt.