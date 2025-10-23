Twee zware tikken voor Club Brugge en Union, maar niet wanhopen... de lat ligt lager dit seizoen

Na drie speeldagen in de Champions League staan Union Saint-Gilloise en Club Brugge met drie op negen, na zware nederlagen tegen Bayern München en Inter. Toch staan beide ploegen nog in de top 24, de plek die recht geeft op deelname aan de barragewedstrijden. En daar blijven is geen utopie.

Union en Club begonnen sterk met elk een straffe zege op de openingsspeeldag, maar daarna volgden vier nederlagen tegen topclubs uit de sterkste Europese competities. De dubbele 4-0 van deze week tegen de Milanezen en de Duitsers drukte zwaar op de moraal, maar wiskundig zijn ze nog steeds in de race.

Het doelpuntensaldo kan nog cruciaal worden. Union staat voorlopig 24e met drie punten en -6 als doelpuntenverschil. De Brusselaars hebben een heel zwaar programma, maar moeten nog niet wanhopen. Al zullen ze onderweg wel een stunt of twee nodig hebben.

Club Brugge doet het iets beter met een 4-1-zege tegen Monaco en een 2-1-nederlaag bij Atalanta. De Bruggelingen ontvangen FC Barcelona en trekken naar Sporting Portugal, met een relatief haalbare match in Kazachstan tegen Kairat Almaty. Op de slotspeeldag thuis tegen Marseille zullen ze alles uit de kast moeten halen.

Verschil tussen grootmachten en mindere goden is groot dit seizoen

Negen punten zouden waarschijnlijk genoeg zijn om zich te plaatsen, acht misschien ook. Het doel is duidelijk: negen punten zouden genoeg moeten zijn om zich te plaatsen, acht misschien zelfs ook. Vorig seizoen haalde Dinamo Zagreb met elf punten de top 25 niet door een slechter doelpuntensaldo, maar dit jaar lijkt de lat lager te liggen. De kloof tussen de Europese grootmachten en de achterhoedeploegen vergroot, waardoor drie zeges al volstaan om verder te bekeren.





Een punt van zorg blijft het Belgische UEFA-coëfficiënt. De uitschakelingen van Charleroi en Anderlecht drukken de balans, maar Union en Club kunnen met de juiste resultaten België in de top zes houden.