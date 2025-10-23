Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken"

Actrice Lize Feryn treedt op 25 oktober in het huwelijk met sportjournalist Aster Nzeyimana. De voorbereidingen voor deze dag zijn persoonlijk en familiaal verankerd.

Symboliek in jurk en handtas

Voor haar trouwdag koos Feryn bewust voor elementen met emotionele waarde. Zo werd haar bruidsjurk ontworpen door haar tante Leen, die werkzaam is in het atelier van Eva Janssens. Deze ontwerpster is gespecialiseerd in huwelijkskledij. Daarnaast kreeg ze een handtas van Mira, waarin een zonnebloem is gegraveerd. “Dat is de lievelingsbloem van mama”, vertelt ze in de Krant van West-Vlaanderen.

De keuze voor deze accessoires weerspiegelt een familiale betrokkenheid bij de voorbereidingen. Zowel de jurk als het handtasje zijn unieke stukken, vervaardigd door mensen uit haar directe omgeving. Feryn noemt de dag zelf mooi en emotioneel, waarmee ze het belang van deze persoonlijke accenten onderstreept.

De huwelijksceremonie vindt plaats op een datum die voor het koppel een symbolische afsluiting vormt van een lange voorbereiding. De actrice benadrukt dat het niet enkel om de dag zelf gaat, maar ook om het leven na het huwelijk. Ze kijkt uit naar het moment waarop ze officieel als echtgenote door het leven zal gaan.

Eerste gesprekken met Aster Nzeyimana

De relatie tussen Feryn en Nzeyimana begon intens. Al kort na hun eerste ontmoeting spraken ze over een gezamenlijke toekomst. “We hadden het na drie weken al over trouwen en kindjes maken”, stelt ze. Volgens Feryn was er vanaf het begin sprake van sterke gevoelens en een duidelijke intentie om samen verder te gaan.

Hoewel het huwelijk uiteindelijk later plaatsvindt dan aanvankelijk gedacht, is de beslissing om te trouwen voor haar een bewuste stap. Ze noemt het uitspreken van die keuze zo schoon, en voegt eraan toe: “Dan word ik mevrouw Nzeyimana! Heerlijk toch!”

Feryn geeft aan dat ze vroeger niet bezig was met trouwen of bruidsjurken. Toch veranderde dat snel na het begin van haar relatie met Nzeyimana. De formele verbintenis betekent voor haar een duidelijke keuze voor een gezamenlijk leven, ondanks de onzekerheden die elke toekomst met zich meebrengt, zo beseft ze ook maar al te goed.