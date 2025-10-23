Interview Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent

Loïc Woos
Loïc Woos
Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent
Vincent Euvrard hoopt dat Standard kan voortbouwen op de overwinning die in vier dagen tijd werd behaald tegen Antwerp. Een zege die de voorbereiding op de verplaatsing naar KAA Gent wat heeft verstoord, maar die de Luikenaars wel een flinke boost heeft gegeven.

Standard dacht een rustige week te hebben om zich voor te bereiden op de verplaatsing naar KAA Gent op zaterdag. Toch raakten de Rouches enigszins ontregeld door het uitstel van de slotminuten van de wedstrijd tegen Antwerp naar maandag. Tijdens de persconferentie van donderdag gaf Vincent Euvrard een update over de blessuregevallen en legde hij uit dat de plannen wat aangepast moesten worden, maar dat zijn ploeg klaar zal zijn voor de trip naar de Planet Group Arena.

"Onze voorbereiding werd begin van de week een beetje verstoord. Ook al ging het maar om zeven minuten, het voelde alsof we vier dagen lang gespeeld hadden, want we hadden het hele weekend gewerkt alsof er een volledige wedstrijd zou doorgaan. Vooral op emotioneel vlak was dat moeilijk."

Pas na het laatste fluitsignaal op dinsdag kregen de spelers een dag vrijaf. Zaterdag en zondag hadden ze zich uiteraard voorbereid op die laatste zeven minuten tegen Antwerp.

"Een rustdag op dinsdag was nodig, zeker met drie wedstrijden in zeven dagen die eraan komen. We konden ons niet voorbereiden op Gent zoals we dat normaal zouden doen, maar we hadden nog wel woensdag, donderdag en vrijdag. We zullen klaar zijn voor deze wedstrijd."

KAA Gent, een bijzonder efficiënte ploeg

Als liefhebber van statistieken merkte Vincent Euvrard op dat KAA Gent een van de meest efficiënte ploegen van de JPL is. Volgens de cijfers hebben ze minder "expected points" (verwachte punten op basis van hun verwachte doelpunten voor en tegen) dan de 17 punten die ze echt hebben behaald. Een ploeg in overdrive of gewoon uiterst efficiënt? Euvrard heeft zijn mening klaar.

"Je kunt twee of drie wedstrijden boven je niveau spelen, maar dat zo lang volhouden is moeilijk. Het klopt dat ze niet enorm veel kansen creëren en er ook niet veel toestaan, maar ze zijn telkens efficiënt in de afwerking."

"Ze beschikken over veel offensieve kwaliteiten. We moeten afwachten welke ploeg ze zullen opstellen, want Kadri, Skoras en Kanga speelden de vorige wedstrijd niet. Maar zelfs als zij ontbreken, blijft er genoeg kwaliteit over", besloot hij. Efficiëntie die Standard zaterdagavond zal moeten evenaren.

Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (25/10).

