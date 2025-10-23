Vooral goed nieuws: Vincent Euvrard komt met selectie-update voor clash met KAA Gent

Vincent Euvrard kan waarschijnlijk rekenen op Casper Nielsen en Rafiki Saïd, minstens voor een deel van de wedstrijd, tegen KAA Gent. Ibrahim Karamoko keert terug uit schorsing, terwijl drie verdedigers nog in de lappenmand blijven.

Na de overwinning die in vier dagen tijd tegen Antwerp werd behaald, trekt Standard zaterdagavond naar KAA Gent. Slechts drie punten scheiden beide kandidaten voor de Champions Play-offs, waardoor deze wedstrijd erg belangrijk wordt in de strijd om de bovenste plaatsen. Donderdag gaf Vincent Euvrard op zijn persconferentie een update over zijn kern.

"Casper (Nielsen) trainde gisteren gedeeltelijk en vandaag volledig met de groep. Als er morgen geen negatieve reactie volgt, zit hij in de selectie en is hij klaar om minstens een deel van de wedstrijd te spelen. Rafiki (Saïd) zit in exact dezelfde situatie. Het is nog niet voor 100% zeker, maar het ziet er goed uit voor zaterdag."

Karamoko terug, Standard wacht op nieuws over Abid

Voor het eerst (of bijna) kan de coach van Standard zijn defensie herhalen. Hij zal zelfs keuzes moeten maken, want Ibrahim Karamoko keert terug uit schorsing. "Ik hou ervan om keuzes te moeten maken, iedereen moet presteren", zei hij, voordat hij ook nieuws gaf over de geblesseerden.

"Daan Dierckx keert terug in de groep, maar is nog niet klaar. David Bates heeft ook al enkele gedeeltes van trainingen meegedaan, maar hij heeft nog een lange weg te gaan voor hij volledig fit is. Boli Bolingoli is nog steeds out, net als Calut na zijn operatie."





Vincent Euvrard kan de lijst met afwezigen nog niet volledig afsluiten, want Standard wacht nog op nieuws over Adnane Abid. Het parket is in beroep gegaan tegen de beslissing van het disciplinaire comité. Vrijdagavond zal duidelijk worden of de rechtsbuiten mag spelen.

"We hebben de wedstrijd voorbereid met én zonder hem. Hij heeft al veel gespeeld, dus het is niet nodig om hem nog veel bij te sturen of opnieuw af te stemmen op Marlon, die automatismen zitten er al in. We hebben gewerkt aan een plan B en we zullen vrijdag zien wat de beslissing is", besloot Euvrard.