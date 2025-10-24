Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

KAA Gent verloor op het veld van Zulte Waregem. Analist Wim De Coninck analyseert de prestatie en wijst op structurele problemen binnen de ploeg, met bijzondere aandacht voor de situatie van enkele spelers.

Delorge onder vuur, aanvalslinie onderbezet

De Coninck wijst op het gemis van drie aanvallers tegen Zulte Waregem. “De afwezigheid van Skoras, Kanga en Kadri werd enorm gevoeld”, stelt hij in Het Nieuwsblad. In het systeem met één diepe spits moest Gent terugvallen op Goore, wat volgens hem al snel tot problemen leidde. De spoeling in de voorhoede noemt hij erg dun.

Hoewel Gent de wedstrijd naar behoren begon, verdween de aanvankelijke energie snel. De eerste aanval van Zulte Waregem draaide het spelbeeld volledig om. Coach Leko greep in door onder meer Delorge te vervangen. “Geen idee wat er met Delorge aan de hand is, maar hij lijkt echt niet te voldoen aan de verwachtingen van zijn coach”, zegt De Coninck. “Volgens mij beklaagt Delorge zich stilaan wel zijn keuze voor Gent.”

De analist herinnert eraan dat Delorge ook naar Genk kon in de zomer van 2024. De keuze voor Gent lijkt voorlopig niet in zijn voordeel uit te vallen. De vervangingen tijdens de wedstrijd onderstrepen volgens De Coninck het gebrek aan kwaliteit in de breedte.

Druk op Leko en hoop op Max Dean

De Coninck ziet een terugkerend patroon bij Gent. “De ploeg kampt met een gebrek aan veerkracht”, stelt hij. Dat probleem werd vorig seizoen al meermaals besproken. Hij verwacht dan ook geen eenvoudige opdracht tegen Standard, zeker als Kanga en Kadri opnieuw ontbreken. “Daarvoor is het kwaliteitsverschil tussen de basisspelers en hun vervangers te groot.”

Goed nieuws zag hij wel bij Jong AA Gent. “De basisplaats van Max Dean bij Jong AA Gent is voor mij het zeldzame lichtpuntje van de voorbije week”, zegt hij. Dean was tien maanden buiten strijd, maar maakte indruk bij zijn terugkeer. Toch blijft het afwachten wanneer hij zijn normale niveau opnieuw bereikt.

De festiviteiten rond het 125-jarig bestaan van de club verhogen de druk. “Zaterdag zal er heel wat druk op de ketel staan”, aldus De Coninck. De supporters verwachten een duidelijke reactie na de zwakke prestatie in Waregem. “Dit alles kan alleen maar rechtgezet worden door een degelijke prestatie tegen Standard”, besluit hij.